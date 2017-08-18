Цитата: Галым:

да нет рынок сбыта уменьшился, Украину потеряли, а это почти 50 миллионов человек, Средняя Азия то же почти закрыта, а это где то 30 миллионов

Ты в какие-то дебри лезешь. Причем здесь это? Ехала она в какое-нибудь турне по Уралу, а, может, и по северу РК - вот и включила в список своих гастролей Рудный. И не надо тут всех жителей стран делать слушателями какой бы то ни было попсы, тем более постсоветской.