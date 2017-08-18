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§ NG.kz
В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых автомобилей за наличные
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 000 квот, рассчитанных на год, фактически хватило только на семь месяцев. На сегодня сдать старое авто можно только взамен на скидочный сертификат.
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гость
Re: В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых...




Отправлено: 18.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за придыхание - ой порше, тойота 80 да хоть 200!!! все хлам , москвич 1948 зря здали, как будто родину сдали

Любопытный
Re: В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых...




Отправлено: 18.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите пожалуйста сколько была денежная компенсация авто?

§ лимон
Re: В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Любопытный:
Подскажите пожалуйста сколько была денежная компенсация авто?

150 тыс. за сдачу в полной комплектности
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§ white-out
Re: В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 19.08.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно быть на всю башку больным дебилом чтоб сдать машину 48 года, да еше и в коплекте,раз компенсацию дали.
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