NG.kz В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых автомобилей за наличные



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29312

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:17 20 000 квот, рассчитанных на год, фактически хватило только на семь месяцев. На сегодня сдать старое авто можно только взамен на скидочный сертификат.

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