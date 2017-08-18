NG.kz Областная спартакиада "Тын-Целина-2017" открылась сегодня в Рудном



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:45 Сегодня, 18 августа в Костанайской области открылась XXXII областная спартакиады «Тын-Целина-2017». Ежегодное мероприятие, венчающее районные спартакиады, в этом году из-за сложной экономической ситуации проходит в Рудном, где уже есть стадион и все необходимые спортивные сооружения. Обычно к этому дню реконструировали или даже строили новые спортивные объекты.

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