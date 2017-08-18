Цитата: Валентин:

Я правильно понимаю, те кто твои мысли не разделяют — априори умными быть не могут,

Нет, не правильно.

Это всего-лишь твое предположение, в очередной раз отражающее твою фиговую способность мыслить.

Цитата: Валентин:

Ну то есть, ты на работе позволяешь себе хамить коллегам в лицо по рабочим и не только рабочим вопросам?

Если заслужили - несомненно.

Но такое редко бывает.

Цитата: Валентин:

Это, если что, называется offensive behavior, и должно пресекаться моментально.

Проявление тупости в работе - это и есть это твое offensive behavior в отношении умных людей, являющихся коллнгами. И, да - оно моментально пресекается без лишних сантиментов и церемоний. Ибо в работе требуется в первую очередь эффективность, а чайные уеремонии эффективности только вредят.

Цитата: Валентин:

Тебя, уникального и умного, общество с детства отторгает не просто так

С тебя очень хреновый телепат.

С чего ты взял что кто-то там меня отторгает?

Тебе хочется так думать?

Ну думай. Богатей.

Только это никакого отношения к реальности не имеет )))))

Цитата: Валентин:

В детстве таких просто бьют или избегают.

А взрослые просто стараются контактировать поменьше.

Мтранно.

А ко мне всегда умные тянулись и тянутся.

Недалекие умом тоже иногда тянутся, но потом понимают что уровень им недоступен и спокойно отходят в сторону.

А есть те еоторые шипят и ненавидят. У них ума на аргументацию не хватает и они начинают кидаться какашками.

Что в детстве, что во взрослой части жизни так.