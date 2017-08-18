|Цитата:
Валентин:
Я правильно понимаю, те кто твои мысли не разделяют — априори умными быть не могут,
Нет, не правильно.
Это всего-лишь твое предположение, в очередной раз отражающее твою фиговую способность мыслить.
Цитата:
Валентин:
Ну то есть, ты на работе позволяешь себе хамить коллегам в лицо по рабочим и не только рабочим вопросам?
Если заслужили - несомненно.
Но такое редко бывает.
Цитата:
Валентин:
Это, если что, называется offensive behavior, и должно пресекаться моментально.
Проявление тупости в работе - это и есть это твое offensive behavior в отношении умных людей, являющихся коллнгами. И, да - оно моментально пресекается без лишних сантиментов и церемоний. Ибо в работе требуется в первую очередь эффективность, а чайные уеремонии эффективности только вредят.
Цитата:
Валентин:
Тебя, уникального и умного, общество с детства отторгает не просто так
С тебя очень хреновый телепат.
С чего ты взял что кто-то там меня отторгает?
Тебе хочется так думать?
Ну думай. Богатей.
Только это никакого отношения к реальности не имеет )))))
Цитата:
Валентин:
В детстве таких просто бьют или избегают.
А взрослые просто стараются контактировать поменьше.
Мтранно.
А ко мне всегда умные тянулись и тянутся.
Недалекие умом тоже иногда тянутся, но потом понимают что уровень им недоступен и спокойно отходят в сторону.
А есть те еоторые шипят и ненавидят. У них ума на аргументацию не хватает и они начинают кидаться какашками.
Что в детстве, что во взрослой части жизни так.