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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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888
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:39
Комментарий удален модератором.

ЯВП
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
- Дети должны соединить слова, например "пиарить", "рекламировать" и так далее, - отметила Батика ПАЙДИНА. - К сожалению, родители выдернули из контекста только отрывок задания.

Да, кстати, а почему создатели учебника остановились? Можно пойти дальше, и для неофициального стиля общения ознакомить детей и с другими словами.
Понтоваться, очень хорошее слово. Понт, порожняк, погоняло.
Детям это наверняка пригодится.

Медный
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сомневаюсь, что учебнику как русского, так и казахского языка необходимы жаргонизмы. Пусть дети учат язык литературный.
Для тех кто скажет: зачем нам устаревший язык, не живой... ну и всё в таком духе.
Отвечу сразу: давайте тогда неши дети не будут учить "мёртвый" английский язык, на котором разговаривают только некоторые бывшие колонии. Пусть учатсовременный американский - эбоникс. Кстати, там тоже самое что и предлагается в новом учебнике русского языка для 5 класса :lol:
Вана, гона, маста 8-)
почитайте о эбониксе и тогда станет понятно куда идут русский и казахский языки стараниями реформаторов ;-)

Уважаемой Алисе
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
после чтива этой статьи так повыть хочется на луну.

пожалейте вы себя уважаемая, не надо этого делать это же не столь существенно, и при чем непреодолимо, что бы выть, поберегите себя это всегда так бывает когда погибает империя, мы с Вами пережили распад СССР, и ничего живы, просто надо привыкать к реалиям, Казахстан теперь суверенное государство и у этого государства свой планы, не может же он вечно плыть в фарватере России, когда то и у него поменяются приоритеты, просто людям нашего возраста надо понять, что нет и не будет больше СССр и смириться с этим, и не придет Владимир со скипитром и не начнет собирание земель и народов, так как народы уже жили под крылом старшего брата и водил их старший брат и на бойню и голодом морил, ну не хотят народы быть с ним, мы воочию убедились не примере с Украиной, не захотели они быть вместе и ничего не сделаешь, надо жить там где господь бог определил, распаковать чемоданы, учить язык народа, обычаи среди которого проживаешь, интегрироваться с этим народом, поверьте Казахи это не худший народ среди которого вы оказались, бывает и похуже, Казахи толерантный народ терпимы к религии другой нации, но поверьте даже если и не будут что то применять против вашего языка, язык и обычай большинства возьмет свое, время все поправит, а искусственно удерживать позиции этого языка бесполезно, так что хоть вой хоть не вой.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я правильно понимаю, те кто твои мысли не разделяют — априори умными быть не могут,

Нет, не правильно.
Это всего-лишь твое предположение, в очередной раз отражающее твою фиговую способность мыслить.
Цитата:
Валентин:
Ну то есть, ты на работе позволяешь себе хамить коллегам в лицо по рабочим и не только рабочим вопросам?

Если заслужили - несомненно.
Но такое редко бывает.
Цитата:
Валентин:
Это, если что, называется offensive behavior, и должно пресекаться моментально.

Проявление тупости в работе - это и есть это твое offensive behavior в отношении умных людей, являющихся коллнгами. И, да - оно моментально пресекается без лишних сантиментов и церемоний. Ибо в работе требуется в первую очередь эффективность, а чайные уеремонии эффективности только вредят.
Цитата:
Валентин:
Тебя, уникального и умного, общество с детства отторгает не просто так

С тебя очень хреновый телепат.
С чего ты взял что кто-то там меня отторгает?
Тебе хочется так думать?
Ну думай. Богатей.
Только это никакого отношения к реальности не имеет )))))
Цитата:
Валентин:
В детстве таких просто бьют или избегают.
А взрослые просто стараются контактировать поменьше.

Мтранно.
А ко мне всегда умные тянулись и тянутся.
Недалекие умом тоже иногда тянутся, но потом понимают что уровень им недоступен и спокойно отходят в сторону.
А есть те еоторые шипят и ненавидят. У них ума на аргументацию не хватает и они начинают кидаться какашками.
Что в детстве, что во взрослой части жизни так.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вместилось.
Взрослое быдло в плане своего поведения и отношения к тем кто умнее их никак не отличается от малолетнего быдла.
Вообще никак.
Только с годами становится боле изощренным в выборе каках, которыми швыряется, и еще чаще начинает считать себя небыдлом, думая что раз оно выросло то стало из себя представлять что-то умное и весомое.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Много ли у тебя друзей, Бывалый?

Именно друзей, настоящих, безоговорочных - 8 человек.
Хороших знакомых, ну то есть тех к кому возможно обратиться за помощью - ну человек наверно с полста.
Всяких разных коллег и рабочих контактов - примерно пара-тройка сотен наберется если повспоминать.
А что?

§ Горожанин_kst
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.08.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про "лохи родители"...люди сравнили правила, которым учат наши новые казахстанские учебники русского языка, и правила, которые дают учебники российского образца...наши им противоречат! Скажете наши учёные гораздо учёнее российских учёных?!Ога!
Получил через вацап аудиосообщение по этой теме. Родительница в нём рассказывает обо всем этом балагане. И про правила противоречащие, и про договор с учителями об обучении по российским учебникам...Абзац, короче!
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§ Горожанин_kst
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.08.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

То что "не вместилось", это зарисовка с натуры? Уж больно новых "хозяев" жизни напоминает.Не слишком ли ты смело против хозяев то прёшь, паря?
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36+
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Скажете наши учёные гораздо учёнее российских учёных?

а ты сомневаешься?

§ Алиса
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.08.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемой Алисе:

от таких как вы мне еще больше хочется выть на ту же самую луну. :-x Почему? Подобные вам переводят все что можно в вопросы политики.
У вас не возникло мысли что речь ведется об образовании и не более чем? Перечитайте мои три-четыре предложения. Что вы перевели все на русский язык? Вы где там увидели его упоминание? Или он вам спать мешает? :-x Если эта тема вам так актуальна, так зудит ну откажитесь от русского языка - никто не скажет ни слова... Успокойтесь! Не высасывайте из пальца политику туда где о ней не говорят и не упоминают всуе.
"Толерантность"? Что за слово? В чем его смысл - хоть чуть чуть вникали в его реальную суть? Пока на сегодня в обществе это самый что ни на есть обычный - "пофигизм". О, кстати, "пофигизм" - более русское слово, нежели "толерантность".
Если в политику несёт, по нацвопросу голова болит - вон была тема не так давно об уехавших-приехавших, да и другие подобные есть.
:-x :-x :-x
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробежался по диагонали по комментам и так мне жалко стало людей, которым приходится по жизни волей-неволей находиться в окружении простыни-бывалого... Мой сосед, когда бросил курить, стал вот таким же упёрто-нудным.
Всё обсуждение статьи (для чего и существует возможность комментирования - по теме) просто слил на нет...
Валентин, можешь конечно удалить мой коммент, но я не считаю, что в нём какое-либо оскорбление...
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и по сабжу - наверное я динозавр)), но я к стыду своему не совсем понимаю, что значит "пиарить подкаст через соцсети" )) Надо русский подтянуть (хоть в своё время и закончил школу с "золотом")
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§ Алиса
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
договор с учителями об обучении по российским учебникам.

Горожанин, скажем так, учителя так и делали с тех пор как появились "учебники нового поколения" 2000 года. НО это запрещено. Официально должны!!! с детьми работать по утвержденным МОН учебникам. Все остальное на уроке - вне закона))) Использовать вне уроков) Молодые учителя, приходящие в школу, естественно подобное вряд ли будут делать подобное, им не с чем сравнить - немало из них сами учились по этим "особо одаренным" учебникам. И учить они будут по тому что спущено сверху.Конечно, кто-то по подсказке опытных педагогов возможно и будет искать "правильные" учебники и также их использовать при подготовке к уроку...
Те, кто занимается репетиторством в большинстве работают с детьми по советским учебникам или же приобрели те же российские, где более грамотно все преподнесено и задания без "тараканов", а по назначению.Цитата:
Горожанин_kst:
Скажете наши учёные гораздо учёнее российских учёных?!

Вы что сомневаетесь в этом? :-o :-o :lol:
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§ Горожанин_kst
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.08.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемой Алисе:

Слышь, уважаемое, искусственно сейчас принижается роль и значение русского языка в РК. Сознательно, на самом высоком уровне. И пора об этом говорить во весь голос.Иначе таким как ты туманные иллюзии сильно голову кружат.
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