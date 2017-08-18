/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
Читать новость

§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6579
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А нужно ли это широким массам?


Ну это типа предоставление возможности среднего образования высокого уровня (!) всем и бесплатно.
То есть, главнейший компонент т.н. социального лифта.
Нужно ли это широким массам?
Считаю, да.

Ну а если мы строим сословное по сути государство, то конечно же нет, не нужно.
Быдло должно научиться читать и писать, а потом идти работать.
Конкуренция не нужна, вон и Бывалый про это же пишет - пусть конкуренты уезжают, мне будет проще.

Цитата:
Victor Yang:
Насколько это эффективно? Какому проценту среднестатистического класса понадобились начала анализа, хотя бы для учёбы в дальнейшем? На первом курсе, кстати, на курсе высшей математики, нам объясняли всё это заново.


Ты смотришь несколько не на то.
Школа даёт не только знания, это только треть её задач.
Школа даёт социальные навыки, учит человека быть частью социума.
И школа учит его учиться дальше, подготавливая его к будущей взрослой жизни.

Знания, которые мы там получаем, важны, но совершенно нормально что мы их забываем, а потом если нужно - выучиваем заново, уже проще и быстрее.
Профайл

§ JereK
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
я понимаю, а вы - нет, мне чужд стадный инстинкт, а вы стремитесь быть "как все" (и осебенную ненависть у вас вызывают такие как я, которые не стремятся придерживаться общего настроения толпы и поддакивать ей (а то вдруг еще топла посчитает вас белой вороной, как жить-то дальше будете с этим?))


Цитата:
Бывалый:
я не учился на тройки, а мне в качестве оценок зачастую ставили тройки ибо мне было лениво отвечать как пай-мальчики и пай-девочки, преданно и заискивающе заглядывавшие в глаза преподавателю.
За это неуважение мне всегда на балл снижали оценки.
Не любят учителя независимых и самостоятельных, да еще и рассуждающих не так, как учитель сказал. )))


Хоспоти, какое стыдобище.. И он еще заявляет, что умнее среднестатистического члена "толпы". А сам не умнее среднестатистического обиженного подростка.

По поводу образования в целом и учебников в частности: повсеместный разлад и развал на лицо. Вся эта система, все эти реформы существуют и происходят ради единственной цели - распила бабла. Ваши дети лишь инструмент для этого.
Профайл

§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6579
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Меня окружают в первую очередь люди умные, понимающие что к чему, и потому разделяющие мои мысли.


Я правильно понимаю, те кто твои мысли не разделяют — априори умными быть не могут, курлы-мурлы курлы-мурлы?
Всё ещё хуже чем я полагал, похоже.
У тебя эта, эгоцентризм и манечка ведь.

Цитата:
Бывалый:
А во-вторых на работе должна быть в первую очередь не благостная атмосфера, а сотрудники, являющиеся профессионалами своего дела, а уж какие у них убеждения по вопросам, не относящимся к работе - 100500-е дело.


Ну то есть, ты на работе позволяешь себе хамить коллегам в лицо по рабочим и не только рабочим вопросам?
Это, если что, называется offensive behavior, и должно пресекаться моментально.

Потому что с подобными [censored] работать не хочет никто, это плохо влияет на общую атмосферу в коллективе, и производительность труда.
Ничего личного, как водится.

Цитата:
Бывалый:
Все не такие как все.
Просто некоторые быдло в стаде, а другие - нет.


Классический случай, да.
Нам, быдлам, вас уникальных снежинок не понять.

Цитата:
Бывалый:
Толпа типичного быдла, которую ты величаешь социумом, просто крайне не любит тех, кто умнее среднестатистического члена этой толпы.
Патологически не любит.
За то, что им недоступно понимание тех вещей, которое доступно более умным.


Это у тебя защитная реакция психики, с детства.
В который раз уже говорю, проконсультируйся у хорошего специалиста, тебе объяснят доступно, на пальцах.

Тебя, уникального и умного, общество с детства отторгает не просто так, на это есть причины.
И ты себя отделяешь от народа (которого ты называешь быдлом) тоже не просто так.

Собственно, ты тут вот эти самые причины успешно демонстрируешь: эгоцентризм, чудовищное самолюбие, безапелляционность, эмоциональная тупость, неспособность обсуждать что либо и спорить конструктивно.

В детстве таких просто бьют или избегают.
А взрослые просто стараются контактировать поменьше.

Много ли у тебя друзей, Бывалый?
Профайл

§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6579
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
узнаю Клим Саныча


Клим Саныч - натурально глыба!

Цитата:
Victor Yang:
Но умный человек об этом не скажет. Он промолчит,


Для этого как раз и есть ум, такт, воспитание и всё такое.
Ну а граждане типа Бывалого будут орать про быдло и стадо, чем меня несказанно удивляют.
Профайл

§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6579
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А сам не умнее среднестатистического обиженного подростка.


Так он и есть всеми унижаемый и обиженный с детства подросток, выросший, но не повзрослевший :)
Профайл

§ JereK
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.08.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Тебя, уникального и умного, общество с детства отторгает не просто так, на это есть причины.
И ты себя отделяешь от народа (которого ты называешь быдлом) тоже не просто так.


Вообще подобные громкие и высокопарные похвалы в свой адрес сродни прилюдному самоудовлетворению - позорны и неуместны, я щитаю. И если человеку не 15, то такой образ мыслей - реальный повод обратиться к психотерапевту.

[Исправлено: JereK, 18.08.2017 - 21:25]
Профайл

Оксана
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы только про рус.яз. Учебники по математике не лучше. Это называется ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.Дети теперь все поголовно будут отличниками. Вот родителям то теперь будет повод гордиться детишками- умницами. Все будут рады-вот увидите!

1
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 21:32
Комментарий удален модератором.

333
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 21:37
Комментарий удален модератором.

Нурлан
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 21:49
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:01
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:04
Комментарий удален модератором.

Медный
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:

Ну а что не так? Не плодите лишних сущностей ;-)

1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ну а что не так?

А есть вопросы по-существу? Ели просто поговорить, так - это к бывалому))

§ Алиса
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3557
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как "главные начальники педагогов" ответили:

В отделе образования г. Уральск прокомментировали учебники русского языка со словами "пиарить" и "лайкать"
По словам заместителя руководителя отдела образования г. Уральск Батики ПАЙДИНОЙ, в новом учебном году по обновленным учебникам будут заниматься ученики 2, 5 и 7 классов.
- В учебнике за 5 класс по русскому языку есть тема "Официальный и неофициальный стиль общения". Там же дано задание в таблице, где написаны словосочетания, которые употребляются в официальном стиле общения и те, что употребляют дети, - пояснила Батика ПАЙДИНА.
В этом задании ученикам необходимо соединить стрелками словосочетания, у которых смысл один.
- Дети должны соединить слова, например "пиарить", "рекламировать" и так далее, - отметила Батика ПАЙДИНА. - К сожалению, родители выдернули из контекста только отрывок задания.

Подробнее: http://mgorod.kz/nitem/v-otdele-obrazovaniya-g-uralsk-prokommentirovali-uchebniki-russkogo-yazyka-so-slovami-piarit-i-lajkat/

Лохи родители! Подняли шум из ничего!!!
:-x :-x
Профайл
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 0
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх