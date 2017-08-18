Цитата: Victor Yang:

Так может, у неё турне какое-нибудь и это так, по пути.

да нет рынок сбыта уменьшился, Украину потеряли, а это почти 50 миллионов человек, Средняя Азия то же почти закрыта, а это где то 30 миллионов, Прибалтика, Польша, так что рынок очень существенно вздулся, осталось где то пол Казахстана и то этот рынок свой закрывают, перспективы для их артистов не радужные, им бы в Европу прорываться но увы, уже пробовали не получается, так что дорогой Виктор в перспективе сможешь Аллу Пугачеву и Галкина со временем сможешь пригласить на свое день рождение, тамадой пригласить будет тебе по карману.