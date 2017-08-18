1 Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в... #1







Отправлено: - 13:29 я тоже так умею и у себя в акимате иногда делаю, министру дали фото он как буд то не понял что это собирательное порфолию со всей страны, поручил одному тот сказал не все мое только шесть салаг, остальных не признаю - министр получил ответ, общество сьело отписку ЗАНАВЕС, ура товарищи