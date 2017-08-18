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§ NG.kz
Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в ДВД Павлодарской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завершена служебная проверка наделавших шума фотографий, где полицейские распивают алкоголь, курят и демонстрируют своё табельное оружие. Начальник ДВД Павлодарской области Марат Кожаев огласил результаты служебной проверки, причиной которой послужили провокационные фотографии полицейских, опубликованных в социальной сети "ВКонтакте".
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1
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже так умею и у себя в акимате иногда делаю, министру дали фото он как буд то не понял что это собирательное порфолию со всей страны, поручил одному тот сказал не все мое только шесть салаг, остальных не признаю - министр получил ответ, общество сьело отписку ЗАНАВЕС, ура товарищи

андрей
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работайте Братья ......вот "выпендрёжь" , говоря языком Кожаева , для полицейских

§ 74
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 18.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МВД даже поручило провести проверку по этим снимкам. Мы всем департаментом все эти фотографии смотрели. И выяснилось, что из 673 фото там только шесть сотрудников нашего ДВД", – рассказал Марат Кожаев.

Остальные чьи?
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Мнение
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекватный генерал. Молодец!

ХХХ
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь в ответку по рогам этому журнагюге в ответку надо.
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