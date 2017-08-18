Цитата: Бывалый:

Меня окружают в первую очередь люди умные, понимающие что к чему, и потому разделяющие мои мысли.



Я правильно понимаю, те кто твои мысли не разделяют — априори умными быть не могут, курлы-мурлы курлы-мурлы?

Всё ещё хуже чем я полагал, похоже.

У тебя эта, эгоцентризм и манечка ведь.



Цитата: Бывалый:

А во-вторых на работе должна быть в первую очередь не благостная атмосфера, а сотрудники, являющиеся профессионалами своего дела, а уж какие у них убеждения по вопросам, не относящимся к работе - 100500-е дело.



Ну то есть, ты на работе позволяешь себе хамить коллегам в лицо по рабочим и не только рабочим вопросам?

Это, если что, называется offensive behavior, и должно пресекаться моментально.



Потому что с подобными [censored] работать не хочет никто, это плохо влияет на общую атмосферу в коллективе, и производительность труда.

Ничего личного, как водится.



Цитата: Бывалый:

Все не такие как все.

Просто некоторые быдло в стаде, а другие - нет.





Классический случай, да.

Нам, быдлам, вас уникальных снежинок не понять.



Цитата: Бывалый:

Толпа типичного быдла, которую ты величаешь социумом, просто крайне не любит тех, кто умнее среднестатистического члена этой толпы.

Патологически не любит.

За то, что им недоступно понимание тех вещей, которое доступно более умным.



Это у тебя защитная реакция психики, с детства.

В который раз уже говорю, проконсультируйся у хорошего специалиста, тебе объяснят доступно, на пальцах.



Тебя, уникального и умного, общество с детства отторгает не просто так, на это есть причины.

И ты себя отделяешь от народа (которого ты называешь быдлом) тоже не просто так.



Собственно, ты тут вот эти самые причины успешно демонстрируешь: эгоцентризм, чудовищное самолюбие, безапелляционность, эмоциональная тупость, неспособность обсуждать что либо и спорить конструктивно.



В детстве таких просто бьют или избегают.

А взрослые просто стараются контактировать поменьше.



Много ли у тебя друзей, Бывалый?