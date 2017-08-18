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≡ Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается", - заявил Назарбаев. Президент Казахстана также отметил важность проведения международной специализированной выставки EXPO-2017.
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ss
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан переходит на латиницу ! Leon Trotsky . на ютубе!

§ Victor Yang
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9070
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медина:
Какой же мудрый наш президент, он просто кладезь знаний и опыта.

Цитата:
Санжар:
Латиница относится к казахскому языку, она всего лишь заменит буквы на другие, что тут переживать и спорить, к тому же она у нас уже была в 40-х

О, нарисовались! Здрасьте!
Профайл

Мейрам
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорей бы уже перешел я, хочу смотреть в будущее ясно.

§ Volonter
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1209
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ойбай, я тут призадумался...
"қанағаттандырылмағандықтарыңыздан" - qanagattandyrylmagandyqtaryngyzdan... Пока допечатал - чуть не прослезился! Братья-казахи, мне вас искренне жаль!
Профайл

свой
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
30% русскоязычных - гарантированно. Плюс казахскоязычные филологи с образованием, часть опыта которых полетит к чертям собачьим.

а в открытую они смогут?

ss
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан переходит на латиницу.
Leon Trotsky.
Всё просто и понятно! супер! тем кто против латиницы!

§ Victor Yang
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9070
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Пока допечатал - чуть не прослезился!

У тебя это облегченный вариант. Там Г специфическая, предлагается писать как gh. И со специфической Н вопросы. У тебя получилось такое же количество букв, как и на кириллице.
Профайл

001
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СОБАКА лает, караван идет!!!
У нас этих СОБАК много... точнее шакалов!!!
Сидят за мониторами - герои клавиатурные...

ТАНОМИ
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
Казахстан переходит на латиницу.
Leon Trotsky.
Всё просто и понятно! супер! тем кто против латиницы!

Вы считаете, что для нас должно быть авторитетным рассуждения какого-то мужика, скрывающегося за ником Leon Trotsky? А не хотите ознакомиться с мнением действительно авторитетного человека, не скрывающегося за ником? Толеген Сериков "Если казахи утеряют свое исконное двуязычие, то их ждет деградация"

§ 112
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5825
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
казахи утеряют свое исконное двуязычие, то их ждет деградация"

Ну я казах.
Я "одноязычен" и?
То есть я русский знаю один язык то меня ждет деградация, ты знаешь русский и тебя не ждет?
Как таГ, такой Двуличие то?
Профайл

§ 112
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5825
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.08.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Пока допечатал - чуть не прослезился! Братья-казахи, мне вас искренне жаль!

Епонцев и китайцев может еще пожалеть или арабов?
Что нас жалеть то?
Или тут мы не можем выразить мысль на своем языке?
Профайл

ТАНОМИ
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть я русский знаю один язык то меня ждет деградация, ты знаешь русский и тебя не ждет?

Это Вы сделали такое УМОзаключение, ознакомившись со статьёй?

гость
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 20:25
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