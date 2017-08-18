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Валентин:
Во-первых, тебя окружают исключительно воспитанные и выдержанные люди.
Меня окружают в первую очередь люди умные, понимающие что к чему, и потому разделяющие мои мысли.
Цитата:
Валентин:
А во-вторых, на работе у вас отдел HR работает неважно и за рабочей атмосферой не следит.
А во-вторых на работе должна быть в первую очередь не благостная атмосфера, а сотрудники, являющиеся профессионалами своего дела, а уж какие у них убеждения по вопросам, не относящимся к работе - 100500-е дело.
Цитата:
Валентин:
янетакойкаквсе, а вы тупое быдло
Это похоже тебе в душе все еще 14 лет.)))
Все не такие как все.
Просто некоторые быдло в стаде, а другие - нет.
И если ты этого не осознал к своим годам, то уже вряд и ли осознаешь.
Цитата:
Валентин:
если подросток принципиально не понимает правила взаимодействия в социуме, его будут гнобить, бить и занижать оценки.
Подросток?
С 6 лет - подросток?
Офигеть.
И, да - при чем тут какие-то правила взаимодействия?
Я тебе про другое вещаю.
Толпа типичного быдла, которую ты величаешь социумом, просто крайне не любит тех, кто умнее среднестатистического члена этой толпы.
Патологически не любит.
За то, что им недоступно понимание тех вещей, которое доступно более умным.