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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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* Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6575
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну не стоит путать ошибки и одни и те же грабли постоянно


Понятно что везде есть нюансы, но вот разрыв между тем что в школе, и что после неё - растёт.
Почитай про поколения Y-Z, я жизнерадостно смеялся читая рекомендации для работодателей, что надо делать чтобы вот эти инфантилы хоть как-то работали, потому что с концентрацией и целеустремлённостью у них в массе нехилые проблемы.

Цитата:
Victor Yang:
Вот про высокий уровень, кстати. А какой он - высокий?


Обычная наша школа ранее давала уровень образования сравнимый с элитными школами на Западе, как бы.
Нынешняя быстро идёт к тому, что массово даёт минимум знаний, чуть больше навыков и в целом готовит население к работе в народном хозяйстве.
Потому что большое количество высокообразованных специалистов - просто не нужно.

Цитата:
Бывалый:
Мне на это с...ть с высокой колокольни.


Ну ты про свои сексуальные фантазии лучше всё же рассказывай личному психотерапевту, зачем здесь-то?

Цитата:
Бывалый:
Валентин:
общаешься ли ты в такой же манере и в повседневной жизни.

Да.


Ну что я могу сказать.
Во-первых, тебя окружают исключительно воспитанные и выдержанные люди.
А во-вторых, на работе у вас отдел HR работает неважно и за рабочей атмосферой не следит.
Профайл

* Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6575
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
мне чужд стадный инстинкт, а вы стремитесь быть "как все" (и осебенную ненависть у вас вызывают такие как я, которые не стремятся придерживаться общего настроения толпы и поддакивать ей (а то вдруг еще топла посчитает вас белой вороной, как жить-то дальше будете с этим?))


ЫЫЫЫЫ

Тебе глубоко в душе всё ещё 14 лет, судя по всему )))))
Уникальная снежинка, "янетакойкаквсе, а вы тупое быдло"

Ну и это уже навсегда.

Цитата:
Бывалый:
Не любят учителя независимых и самостоятельных, да еще и рассуждающих не так, как учитель сказал. )))


Всё куда проще: если подросток принципиально не понимает правила взаимодействия в социуме, его будут гнобить, бить и занижать оценки.
А он будет всю оставшуюся жизнь ненавидеть злых учителей и рассказывать про свою уникальность.
См. "we don't need no education" :)

И на всю жизнь останется обиженным подростком, который бережно хранит в памяти детские обиды.
Профайл

1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
я понимаю, а вы - нет

С чего это вы взяли?
Цитата:
Бывалый:
мне чужд стадный инстинкт, а вы стремитесь быть "как все" (и осебенную ненависть у вас вызывают такие как я, которые не стремятся придерживаться общего настроения толпы и поддакивать ей (а то вдруг еще топла посчитает вас белой вороной, как жить-то дальше будете с этим?))

Боже! сколько патетики :lol: :lol: . Я то всегда жила как мне было надо! :lol: И обучение выбирали такое какое было необходимо для развития ЛИЧНОСТИ. А если вы потрудитесь, почитаете комменты, вы поймёте, что тут нет ни "за" ни "против", поскольку от темы ушли на фиг))). Я очень рада вашей, возможно, завышенной самооценке, и не имею цели разубеждать вас в этом. Знаю только одно: моя семья будет учиться по таким учебникам, которые нужны. И нет разницы, на каком языке и в какой стране этот учебник будет выпущен. И где будет та школа)). Честь имею!

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9070
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Обычная наша школа ранее давала уровень образования сравнимый с элитными школами на Западе

А нужно ли это широким массам? Насколько это эффективно? Какому проценту среднестатистического класса понадобились начала анализа, хотя бы для учёбы в дальнейшем? На первом курсе, кстати, на курсе высшей математики, нам объясняли всё это заново.
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Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Во-первых, тебя окружают исключительно воспитанные и выдержанные люди.

Меня окружают в первую очередь люди умные, понимающие что к чему, и потому разделяющие мои мысли.
Цитата:
Валентин:
А во-вторых, на работе у вас отдел HR работает неважно и за рабочей атмосферой не следит.

А во-вторых на работе должна быть в первую очередь не благостная атмосфера, а сотрудники, являющиеся профессионалами своего дела, а уж какие у них убеждения по вопросам, не относящимся к работе - 100500-е дело.
Цитата:
Валентин:
янетакойкаквсе, а вы тупое быдло

Это похоже тебе в душе все еще 14 лет.)))
Все не такие как все.
Просто некоторые быдло в стаде, а другие - нет.
И если ты этого не осознал к своим годам, то уже вряд и ли осознаешь.
Цитата:
Валентин:
если подросток принципиально не понимает правила взаимодействия в социуме, его будут гнобить, бить и занижать оценки.

Подросток?
С 6 лет - подросток?
Офигеть.
И, да - при чем тут какие-то правила взаимодействия?
Я тебе про другое вещаю.
Толпа типичного быдла, которую ты величаешь социумом, просто крайне не любит тех, кто умнее среднестатистического члена этой толпы.
Патологически не любит.
За то, что им недоступно понимание тех вещей, которое доступно более умным.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
С чего это вы взяли?

Видно издалека.
Цитата:
1504:
Я то всегда жила как мне было надо!

Соблюдая "правила взаимодействия в стаде, ой - социуме" (с) не мое )))))

§ Горожанин_kst
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора на государственном уровне поднимать вопрос о защите и правах русского языка в РК. Почему казахам делать это по отношению к своему языку не зазорно, а мы привыкли стыдливо отмалчиваться? Хватит! Нас здесь не один-два. Миллионы жителей РК - носители русского языка. Но правительство говорит только о развитии казахского языка, а принимаемые им программы изучения русского языка идут только во вред. Как такое понимать? Или в правительстве видят, что пока не задавят русский язык, казахский внедрить повсеместно не выйдет?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.08.2017 - 19:33]
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Медный
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Цитата:
И тут вдруг выясняется, что на работе с ним никто играть не собирается, а требуют соблюдения сроков, исполнения взятых обязательств, будут требовать работать, в том числе в стрессовых условиях.

узнаю Клим Саныча :lol:

§ 112
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5825
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Пора на государственном уровне поднимать вопрос о защите и правах русского языка в РК. П

Я вот тоже русскоязычный.
Объясни мне, подымать что?
Это устроить как в одной братской стране что то подобное?
Профайл

1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бывалый

Победитель дебатов! Главное, не захлебнитесь! :lol:

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9070
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Но правительство говорит только о развитии казахского языка

Ну так развивать надо, прежде всего, то что не развито ;-) .
Цитата:
Бывалый:
Толпа типичного быдла, которую ты величаешь социумом, просто крайне не любит тех, кто умнее среднестатистического члена этой толпы.

Всё верно. Но умный человек об этом не скажет. Он промолчит, потому как понимает, что в обществе каждому есть место. И то что нужны и сантехники, и дворники, и прочие рабочие профессии, для которых совсем не обязательно быть семи пядей во лбу.
Профайл

???
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 19:48
Комментарий удален модератором.

Медный
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:

Менеджер это не управленец разве? Риск-управленец :lol:

ТАНОМИ
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Валентин

Цитата:
Бывалый:
Бывалый

Господа, похоже, вы заболтали тему!

1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Менеджер это не управленец разве? Риск-управленец

:lol: :lol: Менеджеры разные бывают. У нас в организации техничка называется Manager comfort. В трудовых книжках написано - менеджер по уюту ;-)
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