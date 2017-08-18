Цитата: KOS77:

А «Гаухартас» знаете, что за "звезда"? Этих "звезд" точно на день областного центра пригласили выступить, а не на день села!?

у нас в деревне столько "звезд" и гаухармас, и баскошнили и киркоркызы... в общем куда не плюнь - всюду "звезда"...