Цитата: Victor Yang:

Ну не стоит путать ошибки и одни и те же грабли постоянно



Понятно что везде есть нюансы, но вот разрыв между тем что в школе, и что после неё - растёт.

Почитай про поколения Y-Z, я жизнерадостно смеялся читая рекомендации для работодателей, что надо делать чтобы вот эти инфантилы хоть как-то работали, потому что с концентрацией и целеустремлённостью у них в массе нехилые проблемы.



Цитата: Victor Yang:

Вот про высокий уровень, кстати. А какой он - высокий?



Обычная наша школа ранее давала уровень образования сравнимый с элитными школами на Западе, как бы.

Нынешняя быстро идёт к тому, что массово даёт минимум знаний, чуть больше навыков и в целом готовит население к работе в народном хозяйстве.

Потому что большое количество высокообразованных специалистов - просто не нужно.



Цитата: Бывалый:

Мне на это с...ть с высокой колокольни.



Ну ты про свои сексуальные фантазии лучше всё же рассказывай личному психотерапевту, зачем здесь-то?



Цитата: Бывалый:

Валентин:

общаешься ли ты в такой же манере и в повседневной жизни.



Да.



Ну что я могу сказать.

Во-первых, тебя окружают исключительно воспитанные и выдержанные люди.

А во-вторых, на работе у вас отдел HR работает неважно и за рабочей атмосферой не следит.