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§ NG.kz
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявленная в праздничной программе группа «Жигиттер» из Алматы, которая должна была выступить в Костанае, к нам не приедет.
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§ 74
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 18.08.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
А «Гаухартас» знаете, что за "звезда"? Этих "звезд" точно на день областного центра пригласили выступить, а не на день села!?

у нас в деревне столько "звезд" и гаухармас, и баскошнили и киркоркызы... в общем куда не плюнь - всюду "звезда"...
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ку
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 18.08.17 - 15:07
Комментарий удален модератором.

Акиматовский
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 18.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я всегда думал что Ани Лорак обеспеченная певица но когда узнал что за такие гроши решила приехать в Рудный удивился, не уж то согласится, даже некоторые наши музыканты отказались на предложенную сумму типа группы жигиттер, беспаев и др. ну и ну.

платить надо как положено
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 18.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
платить надо больше, а то предлагают такую оплату смешную, наши музыканты на свадьбах юбилеях больше получают.

§ Volonter
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1209
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё... Праздник испорчен...
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житель
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 18.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все насмарку...ех..

Против всех !!!
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 18.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нюшу бы позвали или Бузову :-P или Софию Ротару

§ Victor Yang
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9069
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акиматовский:
за такие гроши решила приехать в Рудный удивился, не уж то согласится

Так может, у неё турне какое-нибудь и это так, по пути.
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