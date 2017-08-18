архимед Re: Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак»... #7







Отправлено: - 18:33 Если бы не прокуроры и жители Затобольска, проявившие гражданскую позицию, то не видать было справедливости! Отсюда вывод: народ если един, то это сила! Что касается антимонопольщиков, то они даром едят хлеб и получают бюджетные деньги, ничего не контролируя, потому что монополистов контролируют по закону только они! Пожимание плечами означает беззубость, бездействие и игнорирование должностных инструкций! Зачем они место занимают! Что скажет на это аким области?