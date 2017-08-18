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≡ Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Мендыкаринского района, находился в наркотическом опьянении		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Мендыкаринского района, находился в наркотическом опьянении
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экспертиза показала, что водитель «Тойоты», под колесами которой погибла 9 августа Людмила Быковская, перед ДТП употреблял марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской областной прокуратуры.
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Реке
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из за таких подлецов и уродов гибнут люди, карать нужно не жалея за езду под кайфом

Гость
Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Мендыкаринского района, находился в наркотическом опьянении




Отправлено: 18.08.17 - 19:01
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