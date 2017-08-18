Цитата: андрей:

Как и то , что немцу не объяснить почему он за коммуналку в три раза дороже

Кхкхкхкхккхкхкхк, тарифы втридорога устанавливает германский оператор, входные цены на российский газ как были дешевле катарского и американского спг или норвежского так и остались. Чем это Москва ссорила Германию и США, более дешевым газом? Хахахаах, вчкушка, перелогинься твоя легкопроверяемая ложь выдает ссылки на тебя, может еще на сказочника 112го. Это Польша и Прибалтика вставляют колеса Нортпотоку, однако когда Берлин после прихода Трампа стал плевать на нытье того мимо кого труба пройдет, Польша вдруг заплакала, что труба мимо нее идет и то, что все равно будет построено вопреки ее тупой политики не принесет ей халявного навара как Киеву в свое время, хах. ФРГ то понимает, что поляки и иже прихожая это шавка внутри ЕС, мешаюшая локомотиву развиваться и строить эконом. отношения с Россией.