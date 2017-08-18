/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
Читать новость

1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
И вот приходит потом вот такой ребёнок после школы работать.

Вот!!!!! Это как раз то, что я пытаюсь сказать! Спасибо!

михалыч
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по мне так этих двух персонажей давно во флуд надо отправить
и забанить в ветке
фигня какая то обзывания одни
какая то длуличная политика хозяев площадки.

§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1209
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно не читаю твои комменты, но тут глазами пробежал.
Цитата:
Бывалый:
клеймо ставят
чё вдруг "клеймо"? По-моему оценки (если плохие) всегда были стимулом к действию, а не клеймом! Получил двойку - стимул учиться лучше, чтобы потом "хвосты быкам не крутить", как мой отец говорил мне по школе!))
Профайл

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9067
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
не боится ошибаться даже несколько раз подряд - ведь это неоценимый опыт.

Ну не стоит путать ошибки и одни и те же грабли постоянно. Вот после неисправленной ошибки наказание уже неизбежно должно быть.
Цитата:
Бывалый:
Суть у них одна - клеймо.

Да у всего суть - клеймо, если разобраться.

Цитата:
Валентин:
Задачи дать всему населению образование высокого уровня - на мой взгляд, не стоит.

Вот про высокий уровень, кстати. А какой он - высокий? нас вот обширное образование, в Европе и США - узкоспециализированное. Какое из них выше и какое эффективнее?
Профайл

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я страшно переживать буду теперь
Наверное кушать сегодня не смогу(

Твое дело.
Мне на это с...ть с высокой колокольни.
Цитата:
Валентин:
общаешься ли ты в такой же манере и в повседневной жизни.

Да.
Цитата:
Валентин:
Вопроса ты понять не смог или не захотел.
Это показательно.

твой вопрос был не в том, что я процитировал выше.
Какой ты задал вопрос - на то и получил ответ.
Но понять эту простую вещь ты не можешь или не хочешь.
Это показательно.

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9067
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
По-моему оценки (если плохие) всегда были стимулом к действию, а не клеймом! Получил двойку - стимул учиться лучше

Тут всё зависит от реакции родителей на плохую оценку. Если они на него повесят кеймо "тупой, ничего не можешь" - он и поверит что хуже других и учиться плохо - его удел.
Профайл

Маркс
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Андеррайтер - это человек, который ...

Гарант (нем.) куда лучше и понятнее. Эти новые и непонятные слова вводят только для того, чтобы запутать лохов и запугать их неизвестностью. Или для того, чтобы бездельники могли нагнетать свою значимость, жонглируя этими непонятками в кругах необразованных рабочих и колхозников.
Слово "Андеррайтер" для большинства звучит так же, как и "Покдсаитувгн" (просто настучал на клавиатуре), достаточно теперь в Википедию добавить настуканное слово со значением от слова "Андеррайтер" и ничего не изменится. Кстати гугл определяет язык оригинала слова "Андеррайтер" как монгольский.

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9067
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Кстати гугл определяет язык оригинала слова "Андеррайтер" как монгольский.

Это как? Я с английским знаком постольку-поскольку, но даже я тут вижу два простых английских слова
Профайл

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 18.08.17 - 17:40
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 18.08.17 - 17:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 18.08.17 - 17:45
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 3
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх