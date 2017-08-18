Цитата: Бывалый:



Ну ты по своей голове не пытайся судить обо всех, дурная знаешь ли привычка.

И где я говорил про преднамеренное ?

Это уже ты додумал, сваливая с больной на здоровую.

Хотя считаю, что те кто под кайфом, любым.

Севшие за руль авто, источник повышенной опасности на дороге, должны получать наказание более строгое.

Или ты оправдываешь их? Они же не преднамеренно курят, бухают, колотятся?

Цитата: Доктор СИЗО:

- да будет вам

Ну конечно, так можно договорится, что и девушка виновата, а не обкуренный водятел.