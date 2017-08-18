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≡ Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Мендыкаринского района, находился в наркотическом опьянении		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Мендыкаринского района, находился в наркотическом опьянении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экспертиза показала, что водитель «Тойоты», под колесами которой погибла 9 августа Людмила Быковская, перед ДТП употреблял марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской областной прокуратуры.
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Автоюрист
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под "травкой" мозги затормозили, а не сам водитель. ДТП на перекрестке (пешеходам разрешено переходить), поселок (свет от домов, не абсолютная темень). Зачем проводить следственный эксперимент, который вдруг может каким-то образом оправдать нарика.

ди
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
руки ноги отрубить уроду и выбросить

§ Обликоморале
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахр**еть себе по неосторожности. Ладно когда пешехода сбивают в неположенном месте, но на пешеходном, тут уже никак не пахнет неосторожностью, тем более под кайфом, что еще более усугубляет его вину.
Жаль такую молодую девушку. Соболезнования родным и близким.
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§ Доктор СИЗО
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ахр**еть себе по неосторожности. Ладно когда пешехода сбивают в неположенном месте, но на пешеходном, тут уже никак не пахнет неосторожностью, тем более под кайфом, что еще более усугубляет его вину.
Жаль такую молодую девушку. Соболезнования родным и близким.

- да будет вам...если человек выходит на пути....неважно какие ....рельсовые....асфальтовые....должен научиться думать о своей жизни....а не надеяться, что все будут расстилать перед ней зеленную дорожку....
-отучать нужно людей от этой привычки....многие жизни спасем....
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ди
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да о чем речь, если таксист в открытую говорит о том, что возит нариков к дилеру, и никакой реакции от властей...

§ KOS77
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.08.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
если таксист в открытую говорит о том, что возит нариков к дилеру, и никакой реакции от властей...

как это никакой реакции, самого таксиста же и затаскали, правда "нарками", их "ямами" так, и не заинтересовался никто...?!

[Исправлено: KOS77, 18.08.2017 - 14:18]
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Бывалый
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ахр**еть себе по неосторожности.

А что тут еще по твоему как неосторожность?
Преднамеренное убийство что-ли?
Совсем болеешь головой?

Ника
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 15:43
Комментарий удален модератором.

Николай
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивая девушка!! Ангел!!! Пусть земля тебе будет пухом!! Очень жаль !!! Пусть твой убийца получит по заслугам!!! Если не земной, а от Всевышнего!!

Алексей
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///
при скорости 55-65 км\ч человека не разорвет на части. там скорость была куда больше. и если он был под наркотой, почему вменяют статью по неосторожности повлекшее смерть человека? нужно судить по статье о преднамеренном убийстве и пусть лет на 10-15 сядет.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 18.08.2017 - 17:15]

§ Обликоморале
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ну ты по своей голове не пытайся судить обо всех, дурная знаешь ли привычка.
И где я говорил про преднамеренное ?
Это уже ты додумал, сваливая с больной на здоровую.
Хотя считаю, что те кто под кайфом, любым.
Севшие за руль авто, источник повышенной опасности на дороге, должны получать наказание более строгое.
Или ты оправдываешь их? Они же не преднамеренно курят, бухают, колотятся?
Цитата:
Доктор СИЗО:
- да будет вам

Ну конечно, так можно договорится, что и девушка виновата, а не обкуренный водятел.
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Ева
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...




Отправлено: 18.08.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая красивая девушка... Как жалко что была. Царствие небесное ангелочку.

§ Victor Yang
Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9067
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
нужно судить по статье о преднамеренном убийстве и пусть лет на 10-15 сядет.

Это ты неправду говоришь. Если бы она убегала, а он за ней на машине - по тротуару, по лестницам - тогда можно так квалифицировать. Тут будут максимальные пять лет.
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Гость
Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу Мендыкаринского района, находился в наркотическом опьянении




Отправлено: 18.08.17 - 17:32
Комментарий проходит проверку.
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