дела Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность #57







Отправлено: - 16:14 Цитата: Доктор СИЗО:

сказали шейху.... приглашай на эти деньги иностранцев..... пусть они построят нам будущее....шейх строит отели - небоскребы

Доктор, Вы хоть видите о чем Вам пишут, Вы хоть переносите на нашу реальность? У нас промышленный застой с 90-х, всё 16 млн. население имеет права на мед. помощь, гос. услуги это тоже бюджетные затраты, затраты на обучение достаточного кол-ва спецов для 16 млн. по разным профилям, у нас нет "рабов" грубо на самообеспечении. Нам за наши деньги построят, а дальше? Строят стадионы и спорт комплексы для ОИ, ЧМ, а они не сразу после игр заполняются (окупаемость прописана на десятилетие вперед). У нас есть очаги для туризма с именем и потенциал для наращивания, да только какую воду мы тогда все будем пить в своих рудных, костанаях без этих денег, какие дороги будем иметь. Пусть привлекают инвесторов для туризма, если найдут фин. обоснование. Нужно обустроить дом, чтобы было желание жить здесь, а уже потом зоны отдыха.

Вон в прикаспийском аналоге аравийцев, в Туркмении кончилась лафа в июне с "бесплатными" квотированным соц. пакетом - вода (была на 2 ч/сут), э-энергия (35КВт*ч /мес., при ср.потреблении в 2400КВтч/год - 2012г.), газ (зимами его не было, отменен в 2015), бензин (с 2006г по 2014) и пр., проели на популизме. Теперь все платное, часть зарплаты с 2014 г. выдавали даже гос. облигациями. 26 лет независимости шли по легкому для туркменов пути, приплыли.