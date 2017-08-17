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Доктор СИЗО:
самый крупный небоскреб в мире .... ихний...
- теперь, все это начало давать отдачу....
- вспомнишь наших цементных верблюдов, барашков, и коняшек
-кстати, арабы, без всяких много миллиардных выставок решают проблемы ветроэнергетики....построили спаренный небоскреб особой формы, где бушуют воздушные смерчи.... на эстакаде между зданиями установлены 2 больших ветряка.... которые полностью решили вопросы энергоснабжения гигантского небоскреба ....при любой погоде....и времени года....
- видел подобное здание в Астане....с такой же эстакадой.... нет там никаких ветряков.... пустили горизонтальный лифт....для доставки чая для заседающих государственных бастыков....)))))))