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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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§ 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4250
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 18.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я-то - да, а вот ты по ходу - явно нет.
Но ты не расстраивайся.
Ну не дано тебе понимать.
Бывает.

аргументы закончились?
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паки
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- все предприятия Бахрейна работают на экспорт...


там одно предприятие- нефть качать из земли.
так что естесственно она идет на экпорт,
самим то зачем .

Маркс
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил персонаж одного известного советского фильма: "Ресторан сходил, туда-сюда, все деньги и кончились!" Так и налогами еще нужно суметь распорядиться, потратить с умом, с толком. А у нас налоги - это же некие абстрактные, ничьи деньги, можно их просто прос ... ть, мало кто всплакнет по ним горючими слезами. Вот тротуар вдоль Абая сделали, даже нет, не сделали, а "наклали" брусчатку. Так с нее еще запах перекуров не выветрился, а поверхность уже такой кривизной пошла, что математики за голову бы схватились, если бы их заставили придумывать функции, эту кривизну описывающие.
Бывалый кричит, чтоб больше налогов драли с народа, а ведь это все равно, что таскать воду решетом, сколько бы ходок не сделал, результат все равно будет гарантированно нулевой. Те, кто на бюджетных средствах сидят, могут любое начинание до сплошной черной дыры изрешетить, даже небо в решетку их не останавливает.

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
паки:
ам одно предприятие- нефть качать из земли.
так что естесственно она идет на экпорт,
самим то зачем .

ошибаешься браток.... танкеры свои выпускают....алюминий выплавляют...и все остальное....н
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паки
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
танкеры свои выпускают


не выпускают,только ремонтируют
///сухой док по ремонту супертанкеров (один из крупнейших в мире)

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
паки:
не выпускают,только ремонтируют
///сухой док по ремонту супертанкеров (один из крупнейших в мире)

-мы и это не можем делать.... интересно, на чьих корытах плавают наши доблестные погранцы на Каспии...охота за браконьерами ....серьезное дело....прибыльное....
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дела
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
странно, что тема обязательной выдачи нефтяных дивидендов гражданам Казахстана

Все таки у Вас какой-то гуманитарный взгляд, хотя врачи отличаются кругозором и предметным анализом. Чисто гуманитарные познания без глубокой экономики. 1) Площадь ОАЭ - 83 600 км2 < РК - 2 725 000 км2, компактность в 32 раза у нас города, инфраструктура разной величины разбросаны по карте. 2) Длина дорог ОАЭ 4080 км (увы только на 2008г.), РК - 91500 км (магистрали 1250, данные на 2013г.). Дороги надо ремонтировать, где-то заново прокладывать, а не кидать на карточку бездельникам в числе работающих, согласны? 3) климат у нас умеренно-резкоконтинентальный с минусами, приходится ремонтировать водоводы, нагло залегающие на глубине от морозов, периодически выкапывая из разного состояния дорожного полотна, которое тоже от климата страдает, + траты бюджета на теплотрассы. В ОАЭ с морозами вроде не 5-6 месяцев как у нас, вроде не страдают кошельком. 4) Нефть и газ не только близко залегают у аравийцев к поверхности, что сииииильно удешевляет себестоимость добычи (бОльший процент конечной прибыли для бюджета) в отличии от РК, но и добывают ее в ТРИ раза больше: ОАЭ -3000 барр. в день, РК - 1300 барр. в день (на 2016 г.), по газу ОАЭ - 61 млрд. м3, РК -22 млрд.м3 в год. 5) Доход с добычи ОАЭ делит на сильно урезанный кусок от 9,2 млн. (процент "белой кости" Вы для нас найдете по своим источникам?), РК - на все 16 млн. чел. Другой вопрос эфф. "расходования" самих бюджетных средств уже находится в рамках развратности чиновников.

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дела:
Доход с добычи ОАЭ делит на сильно урезанный кусок от 9,2 млн. (процент "белой кости" Вы для нас найдете по своим источникам?), РК - на все 16 млн. чел.

и поэтому, решили вдруг никому ничего не давать.... читайте внимательно....у них был референдум....полгода продолжались дебаты....люди сами решали, сколько построить дорог...сколько ремонтировать....сколько поставить памятников лошадям, баранам и прочим ишакам... сколько процентов давать людям.... и потом приняли особый закон, который не подлежит корректировке до следуещего референдума...
-однажды меня пригласили в Костанае на собрание купонодержателей.... делили дивиденды.... вдруг встают подкупленные люди и говорят, что денег мало....давайте пустим на рекламные акции.... и все пшик....
Профайл

для замечания
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
А еще граждане этой страны в массе своей не работают, а если работают то лишь на руководящих постах. Основная рабочая сила это мигранты: индусы, филипинцы и прочие.

Озвучили влажные мечты наших нацпатов. :-)

дела
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
и поэтому, решили вдруг никому ничего не давать.

и поэтому Вы нам так и не дадите точку отсчета, процент "элиты" от 9 млн. страны с номинальной добычей в три раза больше нашей без учета себестоимости. Этот популизм про "деньги каждому казахстанцу" уже лет 10 как можно было бы простыми житейскими вопросами оглядеть и поставить под сомнение, а Вы даже сейчас эти вышеперечисленные пункты не отобьете. Куда потратят эти крохи на каждого казахстанцы, если амортизация окружающей инфраструктуры сама себя не обслужит? Проедим как греки дармовые деньги, как западная "постиндустриальная" экономика, которая закупается в Азии, а все плюшки получают верхи, западная финансовая элита? Инфраструктура в первую очередь. Я же говорю, про пегасы и крузаки, гранитные бордюры это уже развращенности чинушей. Здесь нужно делегировать вопросы контроля маслихатам или советам общественным, но из кого эти советы будут набираться, кто в компетенции, у кого на лбу написано "совестливый", "неподкупный", "волевой", "честный", "заинтересованный"?

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- будьте умней и осмотрительней.... в другом арабском государстве... название сами поищете, решили не брать сразу денег...сказали шейху.... приглашай на эти деньги иностранцев..... пусть они построят нам будущее....шейх строит отели - небоскребы ..... самый крупный небоскреб в мире .... ихний...
- теперь, все это начало давать отдачу....
- вспомнишь наших цементных верблюдов, барашков, и коняшек.... плакать хочется от тупизма и беспомощности нашей власти...
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
самый крупный небоскреб в мире .... ихний...
- теперь, все это начало давать отдачу....
- вспомнишь наших цементных верблюдов, барашков, и коняшек

-кстати, арабы, без всяких много миллиардных выставок решают проблемы ветроэнергетики....построили спаренный небоскреб особой формы, где бушуют воздушные смерчи.... на эстакаде между зданиями установлены 2 больших ветряка.... которые полностью решили вопросы энергоснабжения гигантского небоскреба ....при любой погоде....и времени года....
- видел подобное здание в Астане....с такой же эстакадой.... нет там никаких ветряков.... пустили горизонтальный лифт....для доставки чая для заседающих государственных бастыков....)))))))
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дела
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
сказали шейху.... приглашай на эти деньги иностранцев..... пусть они построят нам будущее....шейх строит отели - небоскребы

Доктор, Вы хоть видите о чем Вам пишут, Вы хоть переносите на нашу реальность? У нас промышленный застой с 90-х, всё 16 млн. население имеет права на мед. помощь, гос. услуги это тоже бюджетные затраты, затраты на обучение достаточного кол-ва спецов для 16 млн. по разным профилям, у нас нет "рабов" грубо на самообеспечении. Нам за наши деньги построят, а дальше? Строят стадионы и спорт комплексы для ОИ, ЧМ, а они не сразу после игр заполняются (окупаемость прописана на десятилетие вперед). У нас есть очаги для туризма с именем и потенциал для наращивания, да только какую воду мы тогда все будем пить в своих рудных, костанаях без этих денег, какие дороги будем иметь. Пусть привлекают инвесторов для туризма, если найдут фин. обоснование. Нужно обустроить дом, чтобы было желание жить здесь, а уже потом зоны отдыха.
Вон в прикаспийском аналоге аравийцев, в Туркмении кончилась лафа в июне с "бесплатными" квотированным соц. пакетом - вода (была на 2 ч/сут), э-энергия (35КВт*ч /мес., при ср.потреблении в 2400КВтч/год - 2012г.), газ (зимами его не было, отменен в 2015), бензин (с 2006г по 2014) и пр., проели на популизме. Теперь все платное, часть зарплаты с 2014 г. выдавали даже гос. облигациями. 26 лет независимости шли по легкому для туркменов пути, приплыли.

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дела:
У нас промышленный застой с 90-х

что вы говорите....не черните нашу действительность... будьте здоровы...оставайтесь при своем мнении...
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дело закрыто
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
что вы говорите....не черните нашу действительность

Я употребил "застой" (ощутимое снижение темпов роста, явная стагнация), а не "разруху", как описание стопорения экономики в период низких цен на нефть. Новые НПЗ, новые асфальтовые заводы, что-то что является мультипликатором для экономики??? Мы даже ситуацию с крузерами для средненьких акимов не можем изменить (полит. застой), проевшие кредиты аграрии в массовом порядке брали их под воздух оказывается. Дайте волю нашим людям, они "распорядятся" карточкой эффективно, ага.
А Вам в ответку стоило бы трезвее смотреть и сравнивать две страны, и честнее отвечать на вопросы или показательно ниспровергать пункты, полностью нивелирующие Ваш тезис о "доходах нефти на карточку" как благо, тем более Вы даже сравнить не можете суммы в месяц для казахстанца, для "белого" араба от родной нефти и количество получателей в каждой из стран. Увы, мы (то есть Вы) не продвинулись с Вами в разборе примеров оппонентов, и приведении подкрепляющих примеров своих тезисов. Похоже, я закончу на этом диспут, очевидности разжевывать для того, кто не готов сравнивать предметно, а не абстрактно в "вакууме".
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