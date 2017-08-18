Цитата: Валентин:

И однажды тебя после кружка забивает насмерть группа пьяной молодёжи.

А потом тебя похоронят.



Вот так занятия спортом привели к преждевременной смерти.

Группе пьяной молодежи пофигу идущего после чего человека забивать.

она с таким же успехом забьет тебя, вышедшего из подъезда покурить между написанием коментариев.

Вот так написание комментариев приведет к преждевременной смерти.

Береги себя.

Цитата: Обликоморале:

Ап переходе на личности заговорил, ну так твоим языком с тобою и разговариваю.

Давай цитату где я тут на твою личность перешел в этой ветке.

Харош уже *здаболить раз за разом.