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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А слабо по русски написать это предложение?

Андеррайтер - это человек, который должен производить визирование документов на заключение договора рисков и присвоение им соответствующей квалификации для конкретного объекта или физического лица. Также человек данной профессии определяет тарифные ставки и условия, согласно которым будет заключаться контракт, делает заключение о возможности проведения таких сделок.
Блиииин.... даже не знаю, как бЭ это по русски-тА.... Нужен умный мужик, али тётка, знаюшшая всё об ентом деле и не боящщаяся поставить закорючку в документе? :lol:

1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не надо сюда лепить совковую идеологию и пропаганду.

Вот,ведь не поняли откуда дым идёт, а хорошего человека обидели. Данный комментатор, как раз и видит в красных звёздах - пережиток прошлого. Он- за смайлики!!! :lol: :lol:

* Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну а кому сейчас из детей эти красные звезды нужны?

Причем здесь именно красные и именно звёзды? Я говорю про вид поощрения. Тогда - звёзды были, сейчас вот будут смайлики и аплодисменты.
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* Змея Подколодная
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
колонизаторы выкинули язык из хозяйственно-делового оборота в связи с чем он своевременно не пополнялся новыми словами, и теперь казахи вынуждены наверстывать и преодолевать все это наследие времен колонизации.

Опять у Вас обострение, Вы давно прекратили таблетки принимать? Опять галлюцинации начались, колонизаторы, Советская власть, Россия , рука Кремля и т.д. Я же уже приводила пример: армяне, грузины, почему им колонизаторы не запретили разговаривать на своем родном языке? Получается, что никакая из бывших Советских Республик не забыла свой язык, кроме Казахстана? Бывалый, прекращайте уже троллить и маньячить на форуме, чайку идите попейте)
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* Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
даже не знаю, как бЭ это по русски-тА..

Специалист по рискам? А в ЕТКС есть профессия андеррайтера?
Цитата:
1504:
Данный комментатор, как раз и видит в красных звёздах - пережиток прошлого.

Не совсем верно. Я просто провёл параллель, без ярлыков.
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§ Обликоморале
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3502
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 15:43
Комментарий удален модератором.
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§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Алиса:
Вечная память советскому образованию!!!

Люди, его получившие, похоронили СССР.
Вечная память!
Ваистену.


Вот ходишь ты, Бывалый, на работу.
После работы посещаешь спортивный кружок, чтобы поддерживать своё здоровье.
И однажды тебя после кружка забивает насмерть группа пьяной молодёжи.
А потом тебя похоронят.

Вот так занятия спортом привели к преждевременной смерти.
Береги себя.
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1504
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я просто провёл параллель, без ярлыков.

Ну, да,да... Именно так я и хотела сказать :lol: Только про ярлыки... не согласная я! Отметка - это стимул!! Плохая - к повышению уровня знаний (во, загнула)), а хорошая - как указание правильности выбранного направления... как то так, на мой взгляд.

§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ап переходе на личности заговорил, ну так твоим языком с тобою и разговариваю.


Потому что кроме унылого хамства и перехода на личности - сказать ему просто нечего.
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Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Андеррайтер - это человек, который должен производить визирование

- Сынок, как пишется цифра "восемь"?
- Очень просто, пап! Как бесконечность, повернутая на пи пополам.
Цитата:
Victor Yang:
Причем здесь именно красные и именно звёзды? Я говорю про вид поощрения. Тогда - звёзды были, сейчас вот будут смайлики и аплодисменты.

Ну вот раньше было "популяризировать", сейчас вот будет - "пиарить".
Одного поля ягодки.
Реальность окружающая изменилась, новые потребности возникли, новые понятия, и для их обозначения языку требуются новые слова.
А эти возмущенные мамаши противятся развитию и пополнению языка.
Ну пущай тогда на боярском глаголятъ с отроками своими.

* Макарыч
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 18.08.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ботать по-фени
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Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
галлюцинации начались, колонизаторы, Советская власть, Россия , рука Кремля и т.д

Вы состоявшиеся исторические факты называете галлюцинациями?
Забавно.
Вы больны?
Цитата:
Змея Подколодная:
Я же уже приводила пример: армяне, грузины, почему им колонизаторы не запретили разговаривать на своем родном языке?

А я уже отвечал на этот пример, но вам, видимо, подумалось что это была галлюцинация: ни в одной советской республике не было такого наплыва русских как в Казахской ССР, ни в одной из республик титульная нация не была не в большинстве по численности населения.
Что вам в этом непонятно?

§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Блиииин.... даже не знаю, как бЭ это по русски-тА.... Нужен умный мужик, али тётка, знаюшшая всё об ентом деле и не боящщаяся поставить закорючку в документе?


Специалист по оценке рисков.
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
образование в РК целенаправленно пытаются "убить"
Не только у нас...
Не помню точно чьи слова: "Ни одно правительство мира на самом деле не заинтересовано в грамотном народе!"
Может оно и действительно так, ведь баранами управлять куда легче...
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Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
И однажды тебя после кружка забивает насмерть группа пьяной молодёжи.
А потом тебя похоронят.

Вот так занятия спортом привели к преждевременной смерти.

Группе пьяной молодежи пофигу идущего после чего человека забивать.
она с таким же успехом забьет тебя, вышедшего из подъезда покурить между написанием коментариев.
Вот так написание комментариев приведет к преждевременной смерти.
Береги себя.
Цитата:
Обликоморале:
Ап переходе на личности заговорил, ну так твоим языком с тобою и разговариваю.

Давай цитату где я тут на твою личность перешел в этой ветке.
Харош уже *здаболить раз за разом.
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