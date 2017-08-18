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Страница 53 из 53«1...515253
Куратор темы: Валентин
* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Для меня лично это является загадкой, почему они - интеллигенция?


ИНТЕЛЛИГЕ́НЦИЯ
Социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, обладающих образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры.

Ну а кто они, если не интеллигенция?!
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.08.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну а кто они, если не интеллигенция?!


Ну так сам же пишешь:

Цитата:
Валентин:
обладающих образованием и специальными знаниями


А тут где они - знания? Если есть хоть минимальный набор знаний об окружающем мире, то, при здоровой психике, есть способность критически мыслить, строить логические умозаключения и т.д. Я не наблюдаю признаков знаний у этих людей.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сложный на самом деле вопрос, согласен.
Я вот теоретически тоже к интеллигенции отношусь, но от этого открещиваюсь как могу!

А вот пишет мой любимый автор Айдос Сарым:

ZHASALASH.KZ: «Менттер кодын бұзу немесе полиция реформасын неден бастау керек?» («Разрушение «ментовского» кода: с чего нужно начинать реформу полиции?») - Над этим в своей статье размышляет политолог Айдос САРЫМ.

Цитата:
«Сколько бы мы ни пытались с 1991 года реформировать полицию в стране, меняли даже название, по своей сути она остается все той же советской «ментовской» системой. Для начала, думаю, нашему обществу и государству необходимо избавиться от постсоветского мышления, постоталитаризма. Без этого никакая реформа не поможет.

Во-первых, полиция должна стать воистину национальной казахской, ее сущность и духовность должны основываться на национально-освободительных идеях. Во-вторых, источником действий полиции должна быть не действующая исполнительная власть, а общество. В-третьих, полицейская служба должна полностью избавиться от тоталитаризма, священной для нее должна стать Конституция, законы. В-четвертых, миссией полицейских должно стать служение нации, человеку и гражданину, защита Родины и земли. Для ее выполнения нужна чистая совесть и другие моральные качества, поэтому требования для кандидатов должны быть не меньше, чем для космонавтов. Следовательно, для полицейских нужна новая этика, идеология, культура, традиции. В-пятых, реформированная казахская полиция должна стать авторитетным, активным общественным институтом.

Конечно, претворить все это в жизнь непросто, придется заплатить определенную цену, понести потери. Но без этого нас ожидает туманное будущее», - считает он.


[утирает слёзы]

Полиция как национально-освободительная сила это круто.
Нет ли тут призывов к свержению неправильной действующей законодательной и исполнительной власти, интересно?!

Второе выделение прекрасно просто всем, там можно вообще всё цитировать, если честно.

Это ж чисто как в 20-е, когда в милицию и ОГПУ заслали пламенных комсомольцев, налаживать оперативную работу среди негодяев и уголовников.

В очередной раз грустно думаю, что интеллигенция живёт где-то в своей голове, и вообще не понимает как устроено общество, как функционирует и чем живёт.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ее сущность и духовность должны основываться на национально-освободительных идеях


И вот что этот интеллигент, прости хоспоти, сказать хочет? Как вы думаете, от кого он освобождать нацию собрался? :lol:
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Для ее выполнения нужна чистая совесть и другие моральные качества, поэтому требования для кандидатов должны быть не меньше, чем для космонавтов. Следовательно, для полицейских нужна новая этика, идеология, культура, традиции. В-пятых, реформированная казахская полиция должна стать авторитетным, активным общественным институтом.

Очень похоже на влажные мечты девочки-подростка о любящем и богатом принце.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
И вот что этот интеллигент, прости хоспоти, сказать хочет? Как вы думаете, от кого он освобождать нацию собрался?


Мне тоже очень-очень интересно.
Впрочем у наших национал-патриотов - национальное - это такие buzz words.

Цитата:
Victor Yang:
Очень похоже на влажные мечты девочки-подростка о любящем и богатом принце.


Как-то так, да, маниловщина.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот не очень весёлое:

Цитата:
QAZAQUNI.KZ: «Қазақша сұхбат берген қызметкерді «Нацист» деп атаған тілшіге қатысты қылмыстық іс қозғалды» («Возбуждено уголовное дело против журналиста, назвавшего госслужащего «нацистом» за интервью на казахском языке») - В отношении Ляззат САХИЕВОЙ, сотрудницы актюбинского телеканала «РикаТВ», назвавшей главного инспектора областной госинспекции по охране историко-культурного наследия Фархада ДОСМУРАТОВА «нацистом», возбуждено уголовное дело.

«После обращения нескольких общественных объединений Актобе с заявлением в полицию было возбуждено уголовное дело. Сам госинспектор не писал жалоб, кроме писем в КНБ и прокуратуру. По его словам, он не хотел это дело доводить до суда», - говорится в заметке.


Речь вот про это событие: http://www.ratel.kz/raw/otkazavshegosja_govorit_na_russkom_gossluzhaschego_nazvali_natsistom

Я предполагаю, что корреспондент просто работает на русскоязычном канале, и поэтому попросила о проведении интервью на русском.
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