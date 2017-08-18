Сложный на самом деле вопрос, согласен.

Я вот теоретически тоже к интеллигенции отношусь, но от этого открещиваюсь как могу!



А вот пишет мой любимый автор Айдос Сарым:



ZHASALASH.KZ: «Менттер кодын бұзу немесе полиция реформасын неден бастау керек?» («Разрушение «ментовского» кода: с чего нужно начинать реформу полиции?») - Над этим в своей статье размышляет политолог Айдос САРЫМ.



Цитата: «Сколько бы мы ни пытались с 1991 года реформировать полицию в стране, меняли даже название, по своей сути она остается все той же советской «ментовской» системой. Для начала, думаю, нашему обществу и государству необходимо избавиться от постсоветского мышления, постоталитаризма. Без этого никакая реформа не поможет.



Во-первых, полиция должна стать воистину национальной казахской, ее сущность и духовность должны основываться на национально-освободительных идеях. Во-вторых, источником действий полиции должна быть не действующая исполнительная власть, а общество. В-третьих, полицейская служба должна полностью избавиться от тоталитаризма, священной для нее должна стать Конституция, законы. В-четвертых, миссией полицейских должно стать служение нации, человеку и гражданину, защита Родины и земли. Для ее выполнения нужна чистая совесть и другие моральные качества, поэтому требования для кандидатов должны быть не меньше, чем для космонавтов. Следовательно, для полицейских нужна новая этика, идеология, культура, традиции. В-пятых, реформированная казахская полиция должна стать авторитетным, активным общественным институтом.



Конечно, претворить все это в жизнь непросто, придется заплатить определенную цену, понести потери. Но без этого нас ожидает туманное будущее», - считает он.



[утирает слёзы]



Полиция как национально-освободительная сила это круто.

Нет ли тут призывов к свержению неправильной действующей законодательной и исполнительной власти, интересно?!



Второе выделение прекрасно просто всем, там можно вообще всё цитировать, если честно.



Это ж чисто как в 20-е, когда в милицию и ОГПУ заслали пламенных комсомольцев, налаживать оперативную работу среди негодяев и уголовников.



В очередной раз грустно думаю, что интеллигенция живёт где-то в своей голове, и вообще не понимает как устроено общество, как функционирует и чем живёт.