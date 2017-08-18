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≡ Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак» вернет потребителям Костанайской области до конца 2017 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак» вернет потребителям Костанайской области до конца 2017 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29310
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АО «КазТрансГаз Аймак» проиграло суды первой и второй инстанций, в которые представители компании обратились с жалобами на решение об отмене поправочного газового коэффициента. Об этом на пресс-конференции в Костанае сообщили сотрудники антимонопольного ведомства.
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Читатель 1
Re: Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак»...




Отправлено: 18.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дают жару "математики"))). А коэффициент введут однозначно (после согласования), потому что он в природе существует.

123
Re: Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак»...




Отправлено: 18.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему прокуроры в рамках своего надзора не остановили незаконное решение? Только через суды удалось остановить незаконное взимание денег, которого в других регионах даже и не было,. фактически грабеж. Где еще нас так обманывают? Мы то думаем что за этим следят те, кому по долгу службы положено.

* Volonter
Re: Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак»...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
газ из-за своих свойств зимой сужается
поправьте, пожалуйста. Как газовик (не имеющий отношения к Аймаку) заявляю, что газ не имеет свойства сужаться - он сжимается )) :-)
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