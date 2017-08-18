123 Re: Деньги за поправочный коэффициент АО «КазТрансГаз Аймак»... #2







Отправлено: - 13:26 Почему прокуроры в рамках своего надзора не остановили незаконное решение? Только через суды удалось остановить незаконное взимание денег, которого в других регионах даже и не было,. фактически грабеж. Где еще нас так обманывают? Мы то думаем что за этим следят те, кому по долгу службы положено.