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≡ Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29307
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается", - заявил Назарбаев. Президент Казахстана также отметил важность проведения международной специализированной выставки EXPO-2017.
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Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одни вывески, таблички с названиями улиц по всей стране в какую сумму выльются для бюджета? деньги наверное в бюджете лишние, то кони с крыльями за 70 млн, то табун мелких уродцев за 30, а перепечатать ВСЕ разом чью фирма озолотиться на милиарды тенге?

* Обликоморале
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей рабочий:

Это што за аbracadabra была написана?
А то же самое на латинице сможешь повторить?
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§ Валентин
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот грамотность будет хромать на обе ноги. Получается что на данный момент она и не нужна вовсе - вполне достаточно говорить и понимать что слышишь.


Всё как заверял известно кто: достаточно уметь считать до ста, и написать своё имя.
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§ Валентин
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 13:17
Комментарий удален модератором.
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Бывалый
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*:
а перепечатать ВСЕ разом

из разряда "заставь дурака богу молиться".
Зачем все, да еще и разом?
Кто вам сказал что так будут делать?
Сами придумали?
А кто вам тогда в этом "сам дурак"?

пэтриот
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю кому как, а мне нравится переход с кириллицы на латиницу. Кому не нравится всегда есть возможность переезда перелёта. Железный занавес рухнул

* Victor Yang
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей рабочий:
сколько вас таких наберется, народа 0001%?

30% русскоязычных - гарантированно. Плюс казахскоязычные филологи с образованием, часть опыта которых полетит к чертям собачьим.
Цитата:
Андрей рабочий:
я вам гарантирую что если бы этого захотели и провели референдум 99% поддержали бы эту программу

Вот тут соглашусь, зная как у нас делается народный выбор.

[Исправлено: Victor Yang, 18.08.2017 - 13:55]
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* Victor Yang
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
а мне нравится переход с кириллицы на латиницу.

Ну это как бывает... если тебе неважны нюансы - то да, выглядеть будет по-новому, вроде как "цивильно" даже (почти английский, ага). А если ты филолог или журналист - ты уже так свободно не будешь писать, как раньше, а нужно каждое новое слово сверять со словарём.
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* Горожанин_kst
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
а мне нравится переход с кириллицы на латиницу

И чем же, bratishke? Растолкуй-ка мне, недалёкому?
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* Обликоморале
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
нравится

Нравится и перейти, уверяю тебя, абсолютно разные вещи.
Ты конечно не признаешься, но когда это произойдет, уверен не раз матом еще покроешь этот переход.
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* yudjin
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4740
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем все, да еще и разом?

партия скажет "надо!", нурлыкунцы ответят -"alga!"
Даже сейчас. когда еще не придуман официальный алфавит, нет правил и транскрипций написания букв и звуков особо ссущие кипятком нацарапывают названия НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ набором букФ... начиная с банков и заканчивая например такой вывеской в Астане:
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