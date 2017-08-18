Victor Yang Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -... #37





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:07 Цитата: пэтриот:

а мне нравится переход с кириллицы на латиницу.

Ну это как бывает... если тебе неважны нюансы - то да, выглядеть будет по-новому, вроде как "цивильно" даже (почти английский, ага). А если ты филолог или журналист - ты уже так свободно не будешь писать, как раньше, а нужно каждое новое слово сверять со словарём.