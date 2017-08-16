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Страница 52 из 52«1...505152
Куратор темы: Валентин
§ Доктор СИЗО
Re: Новости казахской прессы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3772
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Для этого так и пишут, конечно же.

- заголовки в российской прессе не лучше..... однажды закопали моего любимого певца Леонтьева..... написано было в траурном тоне....безвременно ушел от нас....расстроился....кто будет ....увезу тебя в тундру на оленях....
-ни черта подобного, оказывается певец завязал с концертной деятельностью....и уехал в Майями к жене....на ПМЖ....)))))
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- заголовки в российской прессе не лучше.....


А в немецкой Bild так вообще караул.
А ещё я английский DailyMail читаю, там тоже.

Граждане, вот вы сами не понимаете как смешно выглядите со своим "а в России не лучше/ещё хуже"?
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 16.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
заголовки в российской прессе не лучше


Кто о чем, а вшивый о бане. :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот пишет Марат Асипов на ratel.kz

Цитата:
За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке

Когда взрослые состоявшиеся мужчины устраивают скандал в самолете из-за незнания стюардессами казахского языка – это напрягает.

Для традиционно воспитанного казаха пнуть девочку, которая по возрасту годится в дочки или даже внучки – это вообще за пределами добра и зла. Никак не мог понять, почему вдруг их поведение стало таким немужским? На мой взгляд, все дело в двойных стандартах, культивируемых в нашем обществе.

[...]

Двойной стандарт того времени предполагал разделение сущностей. На русском языке аксакалы говорили о дружбе народов, а на казахском оттягивались по поводу колониализма и требовали немедленного восстановления исторической справедливости под лозунгом: «Чемодан – вокзал - Россия!».

В ту пору свалило примерно два миллиона человек... Даже был курьезный случай. Одна провластная, скажем так, газета, печатала материалы на двух языках. Главным редактором был русский журналист, который, не глядя, ставил в номер материалы аксакалов на казахском языке.

После выхода каждого номера ему звонили восторженные друзья аксакалов и восхищались мужеством главного редактора, отважившегося публиковать такие смелые материалы.

Главред не понимал, за что его хвалят, но на всякий случай благодарил и обещал продолжать в том же духе. А когда он прочитал переводы Дулата Тулегенова, волосы у него встали дыбом... Кажется, после этого аксакалам перекрыли кислород и перестали платить щедрые гонорары.

[...]

Есть у меня опасение, что основные приступы ксенофобии у нас еще впереди. Если у взрослых мужчин на почве казахского языка возникает желание устроить скандал и пнуть девочку, что же творится в мозгах молодых людей, промытых пропагандой?

Даже страшно подумать, что однажды самолетные скандалы покажутся обществу невинной забавой. За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке.

Эти двойные стандарты, безусловно, очень удобны властям. Можно при случае натравить одних на других.

Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.

Разделяй и властвуй...



Статья полностью здесь: http://www.ratel.kz/thoughts/uroki_kazahskogo

Рекомендую.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
заголовки в российской прессе не лучше

Ты бы внимательнее читал сообщения:
Цитата:
Victor Yang:
Такой приём даёт очень много читателей, наверное - им грешат очень многие издания и в РК и в РФ.
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§ Доктор СИЗО
Re: Новости казахской прессы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3772
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты бы внимательнее читал сообщения:

-я человек суеверный....и боюсь дальше читать....столько раз уже распрощался с М.С. Горбачевым, не знаю даже живой он или нет....как никак мы с ним знатные комбайнеры...на СК-5 начинали ))))))
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-я человек суеверный....и боюсь дальше читать....столько раз уже распрощался с М.С. Горбачевым, не знаю даже живой он или нет....как никак мы с ним знатные комбайнеры...на СК-5 начинали ))))))


Выпил - на форум не пиши!
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§ Доктор СИЗО
Re: Новости казахской прессы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3772
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Выпил - на форум не пиши!
Профайл Послать приватное сообщение Валентин

-хорошо не буду писать на твоей странице....ковыряйся один....ах да.....столичный Бывалый тебе в помощь.... а насчет выпивки - знакомая тема.....проходили уже....люди те же, а ники тогда были другие.....многостаночники.....((((((
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот тут спрашивали про примеры хороших, добрых и позитивных статей в казахскоязычной прессе.
Они есть:

QAMSHY.KZ: «Рухани жаңғырудың саяси және экономикалық жаңғырулардан айырмашылығы неде?» («Чем отличается духовная модернизация от политической и экономической модернизации?») - На этот вопрос отвечает директор Евразийского института интеграции Гани НЫГМЕТОВ.

Цитата:
«Нужно менять самосознание, менталитет, привычки. Изменение сознания — самый сложный проект. Этого быстро не добиться. Как указал президент в своей статье, у нас есть и хорошие, и плохие стороны, это правда. Мы должны изменить те качества, которые отбрасывают нас назад. Например, любовь к расточительству, хвастовство, высокомерие. Если мы противопоставим им прагматизм, то сможем развить в себе такие качества, как экономия, простота, скромность. К примеру, наша привычка делать тои в кредит противоречит прагматизму, не дает шанса на прогресс. Мы должны разумно пользоваться доступными ресурсами, стремиться к знаниям. Быть образованными, иметь прогрессивное сознание вкупе с сохранением национальной культуры и ценностей - вот главная цель казахстанцев», - считает он.
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.08.17 - 07:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Валентин, не по теме топика, хотя отчего же? :-)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Валентин, не по теме топика, хотя отчего же?


Сёмин - толковый! Посмотрю, спасибо!

А между тем, очередные новости с полей:

Власти своим примером должны сделать государственный язык более востребованным, поднять его престиж, расширить сферу его применения, считает известный политолог Ерлан Саиров.
Об этом политолог написал на своей страничке в Facebook.

Цитата:

«Общество требует полноценной реализации потенциала государственного языка.

Это — выбор подавляющего большинства общества. Духовно-социальная тенденция. К сожалению, компетентные органы и бизнес-сообщество вновь остались «в стороне». Это свидетельствует, что государственные органы проводят однобокую политику. Прискорбно. Соотечественники, занимающие ответственные посты, дали понять, что они не проявляют особого рвения исполнять законы Казахстана.

Они словно отбились от своей «духовной среды».

Правительство и парламент должны говорить на казахском языке
Нужно признать, при правительстве Масимова министры чаще говорили на казахском языке. Хотя это были простые вещи, но они были хорошей рекламой казахскому языку, его позитивной декларацией.

Новое правительство наш родной язык считает каким-то «приложением». Словно пасынок, рожденный от токал. Когда нужна игрушка, развлекается, устанет — выкинет. Министры с криком «талак» отреклись от него, как от неверной жены.

Чтобы общество проявляло почет и уважение к родному языку, «торе», то есть министры должны говорить на казахском языке. Сейчас это необходимое условие», — заключает политолог.


Это что же, компетентные органы и бизнес-сообщество у нас — не подавляющее большинство общества, выходит?!
Существует где-то отдельно?

Не могу отделаться от мысли, что у наших националистов - в голове существует какой-то свой, отдельный, Казахстан.
И они вещают откуда-то оттуда.

Кстати, отдельно порадовала последняя выделенная фраза про "торе".
Если кто не понял:

Цитата:
Торе (род) Торе (каз. Төре) — состоят из монгольских аристократов в Казахском обществе, потомки Чингисхана и поэтому не входят в родоплеменную структуру казахских жузов (ру).


Граждане, обратите внимание, вас за шиворот тащат обратно в сословное феодальное общество, поделённое по кастам и родам.
Вот тут аристократия торе и кожа, а вот тут никчёмное быдло, которое должно приседать и делать "ку".

Свобода слова - прекрасная вещь, её должно быть как можно больше.
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Медный
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 18.08.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Цитата:
тов - в голове существует какой-то свой, отдельный, Казахстан.

От этой фразы от души поржал, приятного просмотра АгитБлога. Там о том же ;-)

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
вас за шиворот тащат обратно в сословное феодальное общество


А это деление, оно что, вдруг внезапно появилось? Всю жизнь наблюдал, как казахи интересуются родами друг-друга. Так что никто никого не тащит, оттуда и не вылазили по-сути.
Профайл

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Всю жизнь наблюдал, как казахи интересуются родами друг-друга. Так что никто никого не тащит, оттуда и не вылазили по-сути.


Одно дело, когда это загнано ̶п̶о̶д̶ ̶ш̶к̶о̶н̶к̶у̶ глубоко внутрь и со светской жизнью не пересекается практически.

И другое, когда общество живёт именно вот этими дремучими понятиями, а интеллигенция (!) это всецело одобряет и продвигает.
Это - деградация социума.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
а интеллигенция (!) это всецело одобряет и продвигает.


Ну у нас интеллигенцией принято называть самых ярых сторонников средневековья. Для меня лично это является загадкой, почему они - интеллигенция? Они являются авторами бестселлеров? Они, прости хосподи, просветители какие-нибудь? Кто они вообще и откуда взялись? Неграмотная речь, глупые мысли, узкий кругозор.. Как по мне - они (или большая их часть) просто лоботрясы, не нашедшие себе практического применения с мусором в голове.
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