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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29307
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё в общем-то идёт к известному сценарию: вот здесь элитные школы для детей уважаемых и состоятельных граждан, которые учат и воспитывают будущие элиты.

А вот тут школы для простолюдинов, которых надо научить считать и писать.
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* Горожанин_kst
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного не понимаю...а почему бы сразу и кардинально не решить проблему? Разделить окончательно всех на сословия, и ввести обучение по ступеням. Бишаре - только цифры до 100 и алфавит. Ну а для "белой кости" - все блага мира в отдельно взятой стране.
Всё по Уэльсу...морлоки, мля
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§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так оно именно к этому и направляется, как бы.
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Аноним с ББ
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 13:44
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Автомобиль, автобус, автоматизация, компьютер, руль, машина, агрегат - это все англицизмы.
Не пользуйтесь этими словами, борцуны за чистоту русскаго езыка.

Так есть признанные заимствованные слова, а есть те которые еще не стали частью русского языка. В данном случае - это именно последние.
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* Обликоморале
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Цитата:
Горожанин_kst:

Вы говорите о репетиторстве?
Ну так еще 8 лет назад и именно в 5 классе, я дочке по двум предметам преподавателей нанимал.
Так как школьную программу сам учитель не мог изложить внятно. А то что было в учебнике, даже мне было непонятно.
Зато после репетиторов, все становилось на свои места и оценки ниже 4-ок не опускались.
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* yudjin
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4740
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Всё в общем-то идёт к известному сценарию: вот здесь элитные школы для детей уважаемых и состоятельных граждан

сейчас уже практически так и есть. Как старики поговаривают, в известные городские НЕпростые школы пристраивают детёнышей сплошь акиматовские и прочие особо амбисиёзные лица, причем чуть ли не с разнарядкой, скоко должны принять. А потом учителя их у подъезжающей служебной машины должны встречать, в класс провожать и пылинки сдувать...

Цитата:
Обликоморале:
Зато после репетиторов, все становилось на свои места и оценки ниже 4-ок не опускались.

Дык "патамушта" многие нынешние педагоги работают под девизом: Учитель это моё хобби, а репетитор - вот мое призвание!
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§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, речь именно о дополнении общеобразовательной программы силами родителей.
Скооперироваться, найти учителей по особо важным предметам, и организовать обучение по ним для группы детей по предварительному сговору :)
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* Обликоморале
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Кто ап чем.
А вшивый как всегда о бане.
Блин, Простынь была намного интересней и содержательней в своих сарказмах.
Заметно деградировал ты в своей конторе.
Оболванивание, как раз у тебя происходит.
Именно такие ответы это и доказывают.
На школоте что ли где тренируешься?
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§ Валентин
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сейчас уже практически так и есть.


А дальше будет только ещё более выражено и заметно.

Цитата:
Обликоморале:
Именно такие ответы это и доказывают.


Доказывать, что белое это не чёрное, конечно, но как минимум синее, красное, или хотя бы бело-золотое — непросто даётся для мозга.
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* Обликоморале
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Скооперироваться, найти учителей по особо важным предметам, и организовать обучение по ним для группы детей по предварительному сговору :)

Ну ты и завернул. Короче, перевожу по своему. Силами родителей, открыть альтернативную частную школу дополнительно.
И подтверждая слова yudjinа, возможно в ней будут те же преподаватели работать, что и у них в школе.
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 18.08.17 - 14:14
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