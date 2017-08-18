Цитата: Валентин:

Всё в общем-то идёт к известному сценарию: вот здесь элитные школы для детей уважаемых и состоятельных граждан

сейчас уже практически так и есть. Как старики поговаривают, в известные городские НЕпростые школы пристраивают детёнышей сплошь акиматовские и прочие особо амбисиёзные лица, причем чуть ли не с разнарядкой, скоко должны принять. А потом учителя их у подъезжающей служебной машины должны встречать, в класс провожать и пылинки сдувать...



Цитата: Обликоморале:

Зато после репетиторов, все становилось на свои места и оценки ниже 4-ок не опускались.

Дык "патамушта" многие нынешние педагоги работают под девизом: Учитель это моё хобби, а репетитор - вот мое призвание!