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≡ Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается", - заявил Назарбаев. Президент Казахстана также отметил важность проведения международной специализированной выставки EXPO-2017.
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§ yudjin
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для миллионов казахскоязычных граждан ныне живущих в стране этот переход станет тормозом в освоении итак не полноценного владения языком. Не секрет, что многие говорят на бытовом уровне, но написать грамотно не могут и понимать научную литературу тем более. Для будущих поколений и детей, начинающих с нуля, изучение такого вида языка возможно и будет плодотворным. И тут кстати, целесообразно начать осваивать язык и всем жителям-носителям своего коренного языка. Но одно но, если бы в стране была грамотная и толковая система изучения начиная с детского сада и заканчивая предприятиями, то эффект был бы. А когда всё на уровне срубить бабло за счет бездарного издания и переиздания, халам-балам-подхода к работе с детьми, отвратительных нацистских пинков стюардесс, то на пользу это не идёт точно!
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§ Victor Yang
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
ак что всё-таки решили с ними делать?

А что с ними делать? ТРЦ какие-нибудь будут, офисы может.
Цитата:
Читатель 1:
экспо

Я тут хештег интересный увидел...
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§ 74
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4247
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 18.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Victor Yang

Тоже любитель Пикабу??
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§ Victor Yang
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Тоже любитель Пикабу??

Не, я любитель ЯПа, а картинку в ВК увидел.
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§ yudjin
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается"

да уж... а шо был вариант переиначивания кириллицы на отдельно взятом куске суши?
А тут снизошли и оставили... однако...
Одно радует, в этот переходный период русский язык как был, так и останется самым доступным, самым понятным языком межнационального общения... В то время как при существующем казахском находят огромное количество ошибок повсеместно... Но "радуйтесь", впереди KAZAKSHA ABRAKADABRA
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Эльмира
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 12:03
Комментарий удален модератором.

1
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самовеличие конечно зашкаливает......Что то вы ребята разошлись в последние время , ну ладно " за мечами " один бегал тут , но такое .....

* Обликоморале
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Чемодан выиграть прям таки символично.
" Чемодан - вокзал - ту-ту "
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Маркс
Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -...




Отправлено: 18.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Но "радуйтесь", впереди KAZAKSHA ABRAKADABRA

Обана, уже ошибочка вышла, надо в абракадабре вместо К писать С:
Абракадабра — (от лат. abracadabra)
Это как Кесарь - Цезарь
Центурион - Кентурион
Библиотека - Вифлиотека

Гость
Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев




Отправлено: 18.08.17 - 12:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев




Отправлено: 18.08.17 - 12:26
Комментарий проходит проверку.
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