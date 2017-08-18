NG.kz Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:49 В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.

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