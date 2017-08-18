yudjin Re: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка -... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4738

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:26 Для миллионов казахскоязычных граждан ныне живущих в стране этот переход станет тормозом в освоении итак не полноценного владения языком. Не секрет, что многие говорят на бытовом уровне, но написать грамотно не могут и понимать научную литературу тем более. Для будущих поколений и детей, начинающих с нуля, изучение такого вида языка возможно и будет плодотворным. И тут кстати, целесообразно начать осваивать язык и всем жителям-носителям своего коренного языка. Но одно но, если бы в стране была грамотная и толковая система изучения начиная с детского сада и заканчивая предприятиями, то эффект был бы. А когда всё на уровне срубить бабло за счет бездарного издания и переиздания, халам-балам-подхода к работе с детьми, отвратительных нацистских пинков стюардесс, то на пользу это не идёт точно!