/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
Читать новость

марина
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
твою маму...началось :-x :-x :-x

кустанаец
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:01
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:06
Комментарий удален модератором.

* Обликоморале
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оболванивание большей части населения, это уже давно общемировой тренд.
А что вы хотели?
Вот вам и американо - европейские ценности, даже в русском языке нашли своё место. :-)
Профайл

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:12
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
по-немногу русскому языку придают всё меньше значения

Шедевр, чо.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Linda:
Это искаженные англицизмы, а не норма русского языка

Дык "флот" - это тоже искаженный англицизм "float"
Море их, этих англицизмов, в русском языке.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:18
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 12:19
Комментарий удален модератором.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Зебра, Обликоморале, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 190
Пользователей: 4
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх