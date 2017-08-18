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§ NG.kz
ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с участием России
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодаря усилиям ЕС из-под действия новых антироссийских санкций США выведены некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik. В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.
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андрей
Re: ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с...




Отправлено: 18.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ощущение , что здесь была инициатива Москвы. Так рассорить Брюссель и Вашингтон , указывая первому что и за сколько покупать , это надо было постараться ещё .То что Москва после 2019 го года по киевской трубе газ гнать не будет , ясно уже и ослу . Как и то , что немцу не объяснить почему он за коммуналку в три раза дороже платить должен , это же не поляки с прибалтами

привет, андрей
Re: ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с...




Отправлено: 18.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Как и то , что немцу не объяснить почему он за коммуналку в три раза дороже

Кхкхкхкхккхкхкхк, тарифы втридорога устанавливает германский оператор, входные цены на российский газ как были дешевле катарского и американского спг или норвежского так и остались. Чем это Москва ссорила Германию и США, более дешевым газом? Хахахаах, вчкушка, перелогинься твоя легкопроверяемая ложь выдает ссылки на тебя, может еще на сказочника 112го. Это Польша и Прибалтика вставляют колеса Нортпотоку, однако когда Берлин после прихода Трампа стал плевать на нытье того мимо кого труба пройдет, Польша вдруг заплакала, что труба мимо нее идет и то, что все равно будет построено вопреки ее тупой политики не принесет ей халявного навара как Киеву в свое время, хах. ФРГ то понимает, что поляки и иже прихожая это шавка внутри ЕС, мешаюшая локомотиву развиваться и строить эконом. отношения с Россией.
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