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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши суслики тоже должны знать,что

завтра у нас деревенский Праздник-
начинается... :lol: :oops:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши суслики тоже должны знать,что

завтра начинается деревенский
праздник. И велосипедная дорожка
имеет првреждения :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.08.2017 - 22:57]
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смотрящий
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.08.17 - 06:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

И это называется плохо живут россияне. Две машины, отпуски по Европам. Тем же немцам в Россию и Казахстан приехать считается дорого.

§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
завтра у нас деревенский Праздник-
начинается... :lol: :oops:
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-вот откуда Барбара таскает тебе кукурузные початки......
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Шо празднуете?
Видимо поэтому и приезжали живую изгородь подчикать. Ты её подбелил снизу? Министры какие приедут оценивать урожай кукурузы?
Цитата:
drakon:
И велосипедная дорожка
имеет првреждения

Да уж, Германия уже не та.. у нас уже асфальт и в поле стелють. Скоро мы для вас примером будем, особенно в 2030.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-вот откуда Барбара таскает тебе кукурузные початки....

Нее,Доктор - не отсюда,ближе Поле есть... :lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас поеду на мойку,помыть машину,
пропылесосить,вытереть пыль - надо

В 10.00 - техосмотр... :lol: :oops:
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