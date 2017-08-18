кустанаец Re: Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих... #3







Отправлено: - 11:36 у нас на дверях в подьезд периодически кустанай су, ктек...

списки клеют- должников, суммы есть 900 тенге,полторы тысячи...

всех значит туда.

я кредитов не беру и не брал. и долгов нет.

но получается эти люди будут фигурировать в базе,

потом эту базу станут использовать другие конторы,

возьмут наложат арест на счета, депозиты... да хоть на что..

двери и батарее же уже срезали..

могут окна прийти снять..еду забрать.

в нашей стране все возможно.