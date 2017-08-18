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§ NG.kz
Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих должниках в Государственное кредитное бюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С февраля 2017 года это обязанность монополистов, оказывающих коммунальные услуги. На необходимости для предприятий как можно быстрее заключить договоры с ГКБ 17 августа на брифинге в пресс-клубе заострил внимание директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ.
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12
Re: Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих...




Отправлено: 18.08.17 - 11:15
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, банки скоро без заёмщиков останутся)))
Профайл

кустанаец
Re: Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих...




Отправлено: 18.08.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас на дверях в подьезд периодически кустанай су, ктек...
списки клеют- должников, суммы есть 900 тенге,полторы тысячи...
всех значит туда.
я кредитов не беру и не брал. и долгов нет.
но получается эти люди будут фигурировать в базе,
потом эту базу станут использовать другие конторы,
возьмут наложат арест на счета, депозиты... да хоть на что..
двери и батарее же уже срезали..
могут окна прийти снять..еду забрать.
в нашей стране все возможно.

§ Доктор СИЗО
Re: Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Похоже, банки скоро без заёмщиков останутся)))

- они по другому работать не могут .....
- уже появились конторы заемщиков, которым начхать на все прошлые долги перед банками-банкротами...
-сидит на фото чистенький и самодовольный.... между прочим своей подписью, он недавно одобрил на запрос прокуратуры вымогательство у клиента сразу 2 костанайскими банками выплаты процентов по одному кредиту....
Профайл

Гость
Костанайские коммунальщики теперь обязаны сообщать о своих должниках в Государственное кредитное бюро




Отправлено: 18.08.17 - 12:22
Комментарий проходит проверку.
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