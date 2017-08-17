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≡ Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 18.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я-то - да, а вот ты по ходу - явно нет.
Но ты не расстраивайся.
Ну не дано тебе понимать.
Бывает.

аргументы закончились?
Профайл

паки
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- все предприятия Бахрейна работают на экспорт...


там одно предприятие- нефть качать из земли.
так что естесственно она идет на экпорт,
самим то зачем .

Маркс
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил персонаж одного известного советского фильма: "Ресторан сходил, туда-сюда, все деньги и кончились!" Так и налогами еще нужно суметь распорядиться, потратить с умом, с толком. А у нас налоги - это же некие абстрактные, ничьи деньги, можно их просто прос ... ть, мало кто всплакнет по ним горючими слезами. Вот тротуар вдоль Абая сделали, даже нет, не сделали, а "наклали" брусчатку. Так с нее еще запах перекуров не выветрился, а поверхность уже такой кривизной пошла, что математики за голову бы схватились, если бы их заставили придумывать функции, эту кривизну описывающие.
Бывалый кричит, чтоб больше налогов драли с народа, а ведь это все равно, что таскать воду решетом, сколько бы ходок не сделал, результат все равно будет гарантированно нулевой. Те, кто на бюджетных средствах сидят, могут любое начинание до сплошной черной дыры изрешетить, даже небо в решетку их не останавливает.

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
паки:
ам одно предприятие- нефть качать из земли.
так что естесственно она идет на экпорт,
самим то зачем .

ошибаешься браток.... танкеры свои выпускают....алюминий выплавляют...и все остальное....н
Профайл

Гость
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 18.08.17 - 10:30
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