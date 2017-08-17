Маркс Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность #47







Отправлено: - 10:23 Как говорил персонаж одного известного советского фильма: "Ресторан сходил, туда-сюда, все деньги и кончились!" Так и налогами еще нужно суметь распорядиться, потратить с умом, с толком. А у нас налоги - это же некие абстрактные, ничьи деньги, можно их просто прос ... ть, мало кто всплакнет по ним горючими слезами. Вот тротуар вдоль Абая сделали, даже нет, не сделали, а "наклали" брусчатку. Так с нее еще запах перекуров не выветрился, а поверхность уже такой кривизной пошла, что математики за голову бы схватились, если бы их заставили придумывать функции, эту кривизну описывающие.

Бывалый кричит, чтоб больше налогов драли с народа, а ведь это все равно, что таскать воду решетом, сколько бы ходок не сделал, результат все равно будет гарантированно нулевой. Те, кто на бюджетных средствах сидят, могут любое начинание до сплошной черной дыры изрешетить, даже небо в решетку их не останавливает.