Цитата: НГ:

О том, что базовая выплата одинакова для тех, кто проработал 6 месяцев и кто 30 лет, не вполне справедлива, казахстанцы говорили давно. Теперь ее дифференцируют.

Те, кто проработал 30 лет будут получать на 10 тысяч больше? "Значит, если я за всю вашу компанию пахал, так 10 кусков получу.

10 бутылок водки смогу купить, спасибо тебе папаша за доброту твою небы... И за щедрость спасибо!" (с)

Цитата: НГ:

Модернизация включает необходимые и взаимосвязанные изменения на всех уровнях пенсионного обеспечения: базовом, обязательном — в солидарной и накопительной компонентах — и добровольном.

Что-то не видно модернизации обязательной части. Ведь если 15 лет назад, чтобы положить в пенсионный фонд 10 тысяч, нужно было полгода корячиться на трудовом фронте, то с нынешней зарплаты такие суммы легко кладут в госзагашник за месяц работы. Неужели трудно вывести коэффициент стоимости тенге на каждый месяц по отношению к какой-нибудь твердой или жидкой валюте и пересчитать, чтобы все находились в равных условиях? Или для наших законодателей это неочевидно?