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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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§ CrazyBeaver
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу виден уровень НИШ, набор сотрудников по "казахстански" - брат, сват. Какой подход, такое и образование.
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Читатель 1
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забудьте про качественный русский язык, (есть выражение: "разговаривает на ломаном русском языке")))

* Змея Подколодная
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
все казахстанские общеобразовательные школы необходимо подтягивать

Там подтягивать нечего))) 8-)
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Вот оно что Михалыч
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 10:07
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто по-немногу русскому языку придают всё меньше значения, соответственно всё более наплевательски к предмету относятся...
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Guest
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 18.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
все казахстанские общеобразовательные школы необходимо подтягивать до уровня Назарбаев интеллектуальных школ

Негоже общеобразовательным школам быть выше уровня Назарбаевских. Срочно занизить всем уровень образования, чтобы на их фоне Назарбаевские выглядели интеллектуальными. :lol:

§ 112
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5819
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Просто по-немногу русскому языку придают всё меньше зна

А почему вот, не думал?
Хотя слово пиарить мы тут произносим целыми днями..
Почему вы молчите?
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 18.08.17 - 10:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 18.08.17 - 10:31
Комментарий проходит проверку.
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