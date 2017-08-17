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≡ Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в Казахстане"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в Казахстане"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов в своем Instagram, не стесняясь, высказал мнение о поражении «Астаны» от «Селтика» в Лиге Чемпионов с разгромным счетом — 0:5
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комментатор
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 21:14
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо сказал Куат. Жестоко, но правильно. Думаю большинство казахстанцев, будут с ним в корне согласны. Только и вправду, кто же даст пох**ить такой бизнес? Мнение народа тут как обычно второстепенно.
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12
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 18.08.17 - 08:48
Комментарий удален модератором.

* лимон
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.08.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе (с)
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§ Доктор СИЗО
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Смешно все это....это боксерман, тоже сидит с молодых лет на бюджетной подкормке и хочет отобрать тарелку с луковым супом у своего соплеменника-бюджетника футболиста....
-насчет своих способностей, он, вообще помолчал....его молча уделает за 3 минуты ....хорошо, если не навсегда....любой боец - контрактник с морской пехоты ТФ....
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* лимон
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.08.17 - 09:24
Комментарий удален модератором.
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Алим
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 18.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-насчет своих способностей, он, вообще помолчал....его молча уделает за 3 минуты ....хорошо, если не навсегда....любой боец - контрактник с морской пехоты ТФ....

да ты что? тогда почему РФ их не выставляет на международные бой без правил? во сказанул, погорячился ты браток.

васвась
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 18.08.17 - 09:37
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
не выставляет на международные бой без правил? во сказанул, погорячился ты браток.

-это не ихняя работа....мочить на ринге боксеров-любителей.....
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§ frezer33307
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 18.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
да ты что? тогда почему РФ их не выставляет на международные бой без правил? во сказанул, погорячился ты браток.

Голову включи. У них другие задачи. Обучают их не для потехи толпы брызжущей слюной при виде мордобоя. И в этой клоунаде им стремно участвовать.
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