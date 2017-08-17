frezer33307 Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в... #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 105

Регистрация: 27.04.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:13 Цитата: Алим:

да ты что? тогда почему РФ их не выставляет на международные бой без правил? во сказанул, погорячился ты браток.

Голову включи. У них другие задачи. Обучают их не для потехи толпы брызжущей слюной при виде мордобоя. И в этой клоунаде им стремно участвовать.