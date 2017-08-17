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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сидят тут панимаешь ли су

Ладно мы стариканы, есть о чем поговорить, поразмышлять, молодежь не пойму, малых пасанят, до них в гости друганы приходят, все со смартфонами и планшетами, садятся дружно, и начинают..
Тихонько сами и с собою..
Это помню мы видео на жд вокзале смотрели, эротическое, порнуха типа, за рубль..
Тоже вот так же балдели, только нас там за раз по сотни три заходило..
Эммануэль ночью в одиночестве..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:50
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
работать,даже когда
ты уезжаешь в город. А они не поливают
огород т всё засохло...

Уже поливать реже надо наверно, дожди у нас.
Три раза в неделю воду дают, утром два часа и вечером два часа..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Ты в Бузулуке живёшь

В Бугуруслане, это 110 км севернее. Завтра, кстати, поеду в Самару кухню устанавливать. 237 тысяч рублей, вместе с техникой, в район "Космопорта"
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 18.08.17 - 06:13
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да ну их демонов, пусть прожигают свою жизнь в интернетах. Матрица уже их поработила.
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