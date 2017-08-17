112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5011





(Пользователи) Сообщений: 5812

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:44 Цитата: Обликоморале:

Сидят тут панимаешь ли су

Ладно мы стариканы, есть о чем поговорить, поразмышлять, молодежь не пойму, малых пасанят, до них в гости друганы приходят, все со смартфонами и планшетами, садятся дружно, и начинают..

Тихонько сами и с собою..

Это помню мы видео на жд вокзале смотрели, эротическое, порнуха типа, за рубль..

Тоже вот так же балдели, только нас там за раз по сотни три заходило..

Эммануэль ночью в одиночестве..