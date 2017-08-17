Обликоморале Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3492

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:17 Хорошо сказал Куат. Жестоко, но правильно. Думаю большинство казахстанцев, будут с ним в корне согласны. Только и вправду, кто же даст пох**ить такой бизнес? Мнение народа тут как обычно второстепенно.