/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в Казахстане"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в Казахстане"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов в своем Instagram, не стесняясь, высказал мнение о поражении «Астаны» от «Селтика» в Лиге Чемпионов с разгромным счетом — 0:5
Читать новость

комментатор
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 21:14
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо сказал Куат. Жестоко, но правильно. Думаю большинство казахстанцев, будут с ним в корне согласны. Только и вправду, кто же даст пох**ить такой бизнес? Мнение народа тут как обычно второстепенно.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 3
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх