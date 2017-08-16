- заголовки в российской прессе не лучше..... однажды закопали моего любимого певца Леонтьева..... написано было в траурном тоне....безвременно ушел от нас....расстроился....кто будет ....увезу тебя в тундру на оленях.... -ни черта подобного, оказывается певец завязал с концертной деятельностью....и уехал в Майями к жене....на ПМЖ....)))))
За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке
Когда взрослые состоявшиеся мужчины устраивают скандал в самолете из-за незнания стюардессами казахского языка – это напрягает.
Для традиционно воспитанного казаха пнуть девочку, которая по возрасту годится в дочки или даже внучки – это вообще за пределами добра и зла. Никак не мог понять, почему вдруг их поведение стало таким немужским? На мой взгляд, все дело в двойных стандартах, культивируемых в нашем обществе.
[...]
Двойной стандарт того времени предполагал разделение сущностей. На русском языке аксакалы говорили о дружбе народов, а на казахском оттягивались по поводу колониализма и требовали немедленного восстановления исторической справедливости под лозунгом: «Чемодан – вокзал - Россия!».
В ту пору свалило примерно два миллиона человек... Даже был курьезный случай. Одна провластная, скажем так, газета, печатала материалы на двух языках. Главным редактором был русский журналист, который, не глядя, ставил в номер материалы аксакалов на казахском языке.
После выхода каждого номера ему звонили восторженные друзья аксакалов и восхищались мужеством главного редактора, отважившегося публиковать такие смелые материалы.
Главред не понимал, за что его хвалят, но на всякий случай благодарил и обещал продолжать в том же духе. А когда он прочитал переводы Дулата Тулегенова, волосы у него встали дыбом... Кажется, после этого аксакалам перекрыли кислород и перестали платить щедрые гонорары.
[...]
Есть у меня опасение, что основные приступы ксенофобии у нас еще впереди. Если у взрослых мужчин на почве казахского языка возникает желание устроить скандал и пнуть девочку, что же творится в мозгах молодых людей, промытых пропагандой?
Даже страшно подумать, что однажды самолетные скандалы покажутся обществу невинной забавой. За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке.
Эти двойные стандарты, безусловно, очень удобны властям. Можно при случае натравить одних на других.
Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.
Доктор СИЗО: -я человек суеверный....и боюсь дальше читать....столько раз уже распрощался с М.С. Горбачевым, не знаю даже живой он или нет....как никак мы с ним знатные комбайнеры...на СК-5 начинали ))))))
Валентин: Выпил - на форум не пиши! Профайл Послать приватное сообщение Валентин
-хорошо не буду писать на твоей странице....ковыряйся один....ах да.....столичный Бывалый тебе в помощь.... а насчет выпивки - знакомая тема.....проходили уже....люди те же, а ники тогда были другие.....многостаночники.....((((((
А вот тут спрашивали про примеры хороших, добрых и позитивных статей в казахскоязычной прессе. Они есть:
QAMSHY.KZ: «Рухани жаңғырудың саяси және экономикалық жаңғырулардан айырмашылығы неде?» («Чем отличается духовная модернизация от политической и экономической модернизации?») - На этот вопрос отвечает директор Евразийского института интеграции Гани НЫГМЕТОВ.
Цитата:
«Нужно менять самосознание, менталитет, привычки. Изменение сознания — самый сложный проект. Этого быстро не добиться. Как указал президент в своей статье, у нас есть и хорошие, и плохие стороны, это правда. Мы должны изменить те качества, которые отбрасывают нас назад. Например, любовь к расточительству, хвастовство, высокомерие. Если мы противопоставим им прагматизм, то сможем развить в себе такие качества, как экономия, простота, скромность. К примеру, наша привычка делать тои в кредит противоречит прагматизму, не дает шанса на прогресс. Мы должны разумно пользоваться доступными ресурсами, стремиться к знаниям. Быть образованными, иметь прогрессивное сознание вкупе с сохранением национальной культуры и ценностей - вот главная цель казахстанцев», - считает он.
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