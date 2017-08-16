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§ NG.kz
В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 августа, во время визита в регион министра сельского хозяйства РК Аскара МЫРЗАХМЕТОВА, ему сообщили, что основной хлебный массив находится еще в фазе молочно-восковой спелости. Начать массовую уборку пшеницы планируют в конце августа.


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Медный
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы




Отправлено: 17.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вы как всегда только о себе :lol:
Как сказал бы "бывалый": "где я там о фермерах писал? Разуй глаза, болезный, только о сусликах, только!" :lol:

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы




Отправлено: 17.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Егор:

В полку бывало-оцифрованных прибыло ? :lol:
Ты кого тут за дураков держишь, сказками о халявной солярки и кредитах?
Совсем уже путать начали, а из форума делают подобие " желтой прессы "
Мели ̶Е̶м̶е̶л̶я̶ Егор, твоя неделя. (с)

Егор
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы




Отправлено: 17.08.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
почему то я всегда думал, что это как раз не советская психология , а психология частно-собственическая

просто они так же на 100% надеются на государство, получил кредит профукал, три года его помурыжут и спишут кредит, так как у него нечего взять, земля государственная, техника шрот, да и сам живет в городе или вообще за пределами РК но к раздаче они успевают первыми.

§ 112
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
где я там о фермерах писал? Раз

Статья о хлебе, о наших кормильцах, жаль вас не учили этому в детстве, был конец 90х все таки..
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§ Серый волк
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.08.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Статья о хлебе, о наших кормильцах, жаль вас не учили

И тут пора на колений и лбом в пол, лбом в пол, так чтоб доски трещяли. :lol: :lol:

Цитата:
112: Господи...
... пресвятаябогородица...кормилицынаши...охлебенасущном. ;-)
И опять лбом в пол.

Осмелюсь думать не как 112-й, хлеборобам настоящим эта табличка не нужна ну ни каким боком. Как и трата времени на караван чинушек на жоповозках и сопровождение фальшивой нурлыкунской прессы.

Цитата:
Егор:
получил кредит профукал, три года

Бабушкам на лавочке это расскажите, или подрядчикам акимата.
:lol:

Помнится на Вокзале Кустаная, на втором этаже, но в очень дальнем коридоре, висела огромная картина написанная маслом.
На ней был изображен незабвенный Леонид Ильич среди небывалой пышности пшеницы.
Причём изображен был эдакой центральной фигурой, вокруг которого наверное в порядке убывания должности другие ответственные лица и областные товарищи.

Называлось сиё монументальное художественное полотно наверное: "Брежнев на целине".
:-)
Уже давно нет целины, уже давно нет Кустаная, уже давно нет ни одного государственного совхоза, причем много лет. И поля то все чужие.
Но каждый год кто-то из чинушек встаёт в позу Брежнева и изображает в точности ту же самую картину. :lol: :lol:
Только чинушки уже не ездят на волгах и УАЗах, а на многомиллионных жоповозках, на которых никакого урожая не хватит.
И как они смешно выглядят в этих частных фирм полях в брежневской позе, понятно очень не многим.
Нашему другу 112-му точно никогда не будет понятно. :lol:

Но клоуны тем не менее смешные. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 17.08.2017 - 20:55]
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§ Валентин
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6548
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.08.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но каждый год кто-то из чинушек встаёт в позу Брежнева и изображает в точности ту же самую картину.


Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

:)
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§ Серый волк
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.08.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"...


:-)
И был визит министра из под солнца!
И сказали министру да будет хлеб!
И явилось поле полное налитых молочной зрелостью колосьев!
И поняли все глядя на пришествие министра в колосья - урожай будет!
И полезли агонцы божьи в закрома Иволговские...
:lol: :lol:
Вам бы библию писать, сверхновый завет, чтоб сохранить в веках то, что было уже прежде нас.
:lol: :lol: :lol:

Немного даже подскажу нового. ;-) Чего было и будет.

Все будут ждать приедет ли сам первый или нет.
И гадать будут так ли он ещё в силе, или просто первого в области после собранного урожая будут менять. ;-)
И до боли будут всматриваться сверля глазами, кто стоит за спиной первого.
И соберут урожай, и поднимутся опять цены на квартиры, в которые будут вкладывать деньги от зерна.
И уедут ещё те, кто не уехал, дождавшись цен не самых бросовых.
И будет хоть чуть больше счастья, но не у тех кто на земле, а кто трудами их пользуется.
И один только редактор газетумы Ленинский путь будет больше всех ждать первого, и если он не приедет, то учить биографии разных людей и готовить приветственные передовицы новому первому в области в десяти экземплярах с разными фамилиями, биографиями и достижениями, чтоб первому поздравить.
И будет он держать их в самом прочном сейфе, и спать с ключами под подушкой.
И бормотать будет ночью во сне: "нам бы бюджетничков душ эдак тысяч двадцать"...
И просыпаться в холодной испарине и проверять ключи под подушкой.

И только река времени будет всё так-же неспешно протекать мимо!

:lol: :lol:

А вы говорите ничего нового в веках :lol: :lol:
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