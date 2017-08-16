Серый волк Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8984

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:12 Цитата: Валентин:

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"...





И был визит министра из под солнца!

И сказали министру да будет хлеб!

И явилось поле полное налитых молочной зрелостью колосьев!

И поняли все глядя на пришествие министра в колосья - урожай будет!

И полезли агонцы божьи в закрома Иволговские...



Вам бы библию писать, сверхновый завет, чтоб сохранить в веках то, что было уже прежде нас.





Немного даже подскажу нового. Чего было и будет.



Все будут ждать приедет ли сам первый или нет.

И гадать будут так ли он ещё в силе, или просто первого в области после собранного урожая будут менять.

И до боли будут всматриваться сверля глазами, кто стоит за спиной первого.

И соберут урожай, и поднимутся опять цены на квартиры, в которые будут вкладывать деньги от зерна.

И уедут ещё те, кто не уехал, дождавшись цен не самых бросовых.

И будет хоть чуть больше счастья, но не у тех кто на земле, а кто трудами их пользуется.

И один только редактор газетумы Ленинский путь будет больше всех ждать первого, и если он не приедет, то учить биографии разных людей и готовить приветственные передовицы новому первому в области в десяти экземплярах с разными фамилиями, биографиями и достижениями, чтоб первому поздравить.

И будет он держать их в самом прочном сейфе, и спать с ключами под подушкой.

И бормотать будет ночью во сне: "нам бы бюджетничков душ эдак тысяч двадцать"...

И просыпаться в холодной испарине и проверять ключи под подушкой.



И только река времени будет всё так-же неспешно протекать мимо!







А вы говорите ничего нового в веках