Серый волк Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8983

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:51 Цитата: 112:

Статья о хлебе, о наших кормильцах, жаль вас не учили

И тут пора на колений и лбом в пол, лбом в пол, так чтоб доски трещяли.



Цитата: 112: Господи... ... пресвятаябогородица...кормилицынаши...охлебенасущном.

И опять лбом в пол.



Осмелюсь думать не как 112-й, хлеборобам настоящим эта табличка не нужна ну ни каким боком. Как и трата времени на караван чинушек на жоповозках и сопровождение фальшивой нурлыкунской прессы.



Цитата: Егор:

получил кредит профукал, три года

Бабушкам на лавочке это расскажите, или подрядчикам акимата.





Помнится на Вокзале Кустаная, на втором этаже, но в очень дальнем коридоре, висела огромная картина написанная маслом.

На ней был изображен незабвенный Леонид Ильич среди небывалой пышности пшеницы.

Причём изображен был эдакой центральной фигурой, вокруг которого наверное в порядке убывания должности другие ответственные лица и областные товарищи.



Называлось сиё монументальное художественное полотно наверное: "Брежнев на целине".



Уже давно нет целины, уже давно нет Кустаная, уже давно нет ни одного государственного совхоза, причем много лет. И поля то все чужие.

Но каждый год кто-то из чинушек встаёт в позу Брежнева и изображает в точности ту же самую картину.

Только чинушки уже не ездят на волгах и УАЗах, а на многомиллионных жоповозках, на которых никакого урожая не хватит.

И как они смешно выглядят в этих частных фирм полях в брежневской позе, понятно очень не многим.

Нашему другу 112-му точно никогда не будет понятно.



Но клоуны тем не менее смешные.



[Исправлено: Серый волк, 17.08.2017 - 20:55]