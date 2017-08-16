|Цитата:
112:
Статья о хлебе, о наших кормильцах, жаль вас не учили
И тут пора на колений и лбом в пол, лбом в пол, так чтоб доски трещяли.
Цитата:
112: Господи... ... пресвятаябогородица...кормилицынаши...охлебенасущном.
И опять лбом в пол.
Осмелюсь думать не как 112-й, хлеборобам настоящим эта табличка не нужна ну ни каким боком. Как и трата времени на караван чинушек на жоповозках и сопровождение фальшивой нурлыкунской прессы.
Цитата:
Егор:
получил кредит профукал, три года
Бабушкам на лавочке это расскажите, или подрядчикам акимата.
Помнится на Вокзале Кустаная, на втором этаже, но в очень дальнем коридоре, висела огромная картина написанная маслом.
На ней был изображен незабвенный Леонид Ильич среди небывалой пышности пшеницы.
Причём изображен был эдакой центральной фигурой, вокруг которого наверное в порядке убывания должности другие ответственные лица и областные товарищи.
Называлось сиё монументальное художественное полотно наверное: "Брежнев на целине".
Уже давно нет целины, уже давно нет Кустаная, уже давно нет ни одного государственного совхоза, причем много лет. И поля то все чужие.
Но каждый год кто-то из чинушек встаёт в позу Брежнева и изображает в точности ту же самую картину.
Только чинушки уже не ездят на волгах и УАЗах, а на многомиллионных жоповозках, на которых никакого урожая не хватит.
И как они смешно выглядят в этих частных фирм полях в брежневской позе, понятно очень не многим.
Нашему другу 112-му точно никогда не будет понятно.
Но клоуны тем не менее смешные.
[Исправлено: Серый волк, 17.08.2017 - 20:55]