Цитата: Бывалый:

Те, кто хотят детей - рожают.

Без всяких маткапиталов.

Пример высокой рождаемости в нашей стране тебе в помощь (в 1,8 раза выше чем в РФ в пересчете на 100 тыс населения).

Поэтому таки спрошу: ты дурак или прикидываешься?



Изо всех сил прикидываешься дураком, да :)

Рождаемость у нас выше в силу менталитета и урбанизации населения.



Если у нас вдруг ввести аналог материнского капитала как в России, рождаемость пробьёт потолок и улетит на Луну, я тебя уверяю.



Цитата: Бывалый:

Не ври.



А вот скажи, тебе по твоему умному лицу часто бьют за высказывания в обыденной жизни?

Просто любопытно стало.



Цитата: Бывалый:

Ну или мне искренне жаль детей, у которых такой папа.

Извини за честность и прямоту.



Да ничего страшного.

Я точно так же искренне и глубоко соболезную твоим, можешь передать.



Цитата: Бывалый:

Может и процитируешь где я сам себя характеризовал?



В моей теме, искренне высказался что национализм это хорошо и правильно, цитату ищи сам.



Ты там ещё удачно повысказывался, после чего слился и больше там не пишешь.



Фееричный ты персонаж, тебя можно в пример ставить, как [censored] на голову "патриоты" дискредитируют самую идею.