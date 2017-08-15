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Бывалый:
Те, кто хотят детей - рожают.
Без всяких маткапиталов.
Пример высокой рождаемости в нашей стране тебе в помощь (в 1,8 раза выше чем в РФ в пересчете на 100 тыс населения).
Поэтому таки спрошу: ты дурак или прикидываешься?
Изо всех сил прикидываешься дураком, да :)
Рождаемость у нас выше в силу менталитета и урбанизации населения.
Если у нас вдруг ввести аналог материнского капитала как в России, рождаемость пробьёт потолок и улетит на Луну, я тебя уверяю.
Цитата:
Бывалый:
Не ври.
А вот скажи, тебе по твоему умному лицу часто бьют за высказывания в обыденной жизни?
Просто любопытно стало.
Цитата:
Бывалый:
Ну или мне искренне жаль детей, у которых такой папа.
Извини за честность и прямоту.
Да ничего страшного.
Я точно так же искренне и глубоко соболезную твоим, можешь передать.
Цитата:
Бывалый:
Может и процитируешь где я сам себя характеризовал?
В моей теме, искренне высказался что национализм это хорошо и правильно, цитату ищи сам.
Ты там ещё удачно повысказывался, после чего слился и больше там не пишешь.
Фееричный ты персонаж, тебя можно в пример ставить, как [censored] на голову "патриоты" дискредитируют самую идею.