/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане растут цены на новостройки 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
Читать новость

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новострой, а свой дом лучше:
Да здравствует кабала, под такие грабительские проценты.

Какие, ты читать умеешь?
Не хочешь не бери, в чем проблема?
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 14.08.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новостройки:
А предприятия были частные ?
Они были государственные, значит деньги выделяли бюджетные, что не так ?

То не так, что предприятия государственные пополняли бюджет а не сосали с него деньги. ))))

про новострой.
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 14.08.17 - 05:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какие, ты читать умеешь?
Не хочешь не бери, в чем проблема?

Всего две фразы, а сколько в них сразу противоречий.
Я и не беру, итак заработаю, в отличии от форумных балоболов.
И если ты не видишь проблемы в грабительских процентах по ипотеке, то это уже говорит об отсутствии у тебя элементарных понятий в экономике.

про новострой.
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 14.08.17 - 06:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Еще раз, ты дом купил новый или сам отстроил его?
Что ты мне про 10 лет то втираешь?

Чего еще раз ? :-)
Ты вообще то в первый раз вопрос задал. Правда очень глупый, так как я ясно написал что купил. И про втирание, причем вообще ты тут. Ну да, отвечал тебе, но и другие люди читают и в отличие от тебя понимают, что такое 10 лет. 112, а у тебя как с образованием и прочим ? Я обратил внимание, что ты в любой теме "специализд широкого профиля ", который толком ничего не знает, но свои фальшивые к тому же 5 тыин вставит.

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новострой.:
Правда очень глупый, так как я ясно написал что купи

Что купил?
Хлам с 60х?
Покажи где там новые дома в районе рынка, разве только обложенные кирпичом или сайдингом?
Что ты несешь?
Профайл

про новостройки
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 15.08.17 - 06:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Это к чему сказано было, лишь бы просто сказать, так как ответить не чего. Сам себя в ловушку балобольства не о чем загнал?

про новостройки
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 15.08.17 - 06:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Какой ты смешной. Ты вообще в том районе бываешь? Там не просто дома построены новые - местами, есть и катеджики занятные. Или ты не в курсе, что можно купить землю с "хламом", "хлам" снести и на его месте построить что то новое. Да, отсталый ты по ходу человек.

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новостройки:
Или ты не в курсе, что можно купить землю с "хламом", "хлам" снести и на его месте построить что то новое. Да, отсталый ты по ходу человек.

Ты купил бэушный, что ты теперь несешь?
Профайл

§ 555
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 22.02.10
Отправлено: 17.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про качество домов в СССР. Кто-нибудь разбирал квартиру? Начал ремонт, дом 1982 года постройки, стандартная серия в КЖБИ, таких полно в Западном и 9 мкр домов. Итак, тадам, сняли пол а под двп и 2 слоями дсп вот такое "чудо"
8bed3c0f39ee.jpg
Профайл
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 1
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх