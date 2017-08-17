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≡ С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая пенсия, которая сегодня у всех одинакова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая пенсия, которая сегодня у всех одинакова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этого времени ее размер будет зависеть от трудового стажа пенсионеров. Как именно, рассказал сегодня, 17 августа, в пресс-клубе руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ.
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педагог
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...




Отправлено: 17.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
'не нужна' правильно писать 'не нужнО'. Галина, у Вас советское образование .

Пенсионерка
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...




Отправлено: 17.08.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я отчисляла раз в квартал ,,были случаи ,,что раз в пол года с января по июнь ,,говорят ,,это плохо ,,эти пол года начислят ,,как за месяц .. Кто знает ,что делать ???

кустанаец 1
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...




Отправлено: 17.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько пенсионеров умрет за этот год ? Людей которые родились в 42-53 годах которые отработали все годы имеют настоящее высшее образование , а не образование какого нибудь новоиспеченного третьесортного института , как есть на КСК или клубстроителе, возле Западного магазина Дипломами которого хорошо только уголь разжигать в мангале куда и кому их пенсии пойдут недополученные ?

§ Грибоедов
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.08.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
педагог:
'не нужна' правильно


Достали уже эти пидагоги, зануды и буквоеды. Идите исправляйте лучше ошибки молодости свои, ненормальные.
Профайл

§ Грибоедов
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто от вашей базовой пенсии что-то зависит. По-любому это будет жалкое копье. Оттого и все пенсионеры продолжают работать.
Профайл

мухомор
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...




Отправлено: 17.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Достали уже эти пи дагоги,

заметно ))
Скажи родителям, чтобы тебе словарь купили😂

Танзеля
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...




Отправлено: 17.08.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Муратбеков вы тоже не знаете ту категорию людей которые сейчас не получают базовую пенсию???

Vit
Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая...




Отправлено: 17.08.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно новости подают, а что с накопительной частью? Или как в анекдоте: "Кто сдаст экзамены на двойки, попадёт в ад. Кто на пятёрки, в рай. И кто то с задней парты, а живым выйти отсюда возможно?" И кто и как рассчитывает прожиточный минимум? В СССР 80 рублей было даже ого го ещё....
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